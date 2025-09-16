Erste Folge am Mittwoch: Williams-Schwestern starten eigenen Podcast

Serena und Venus Williams starten ihren eigenen Podcast. Die erste Folge wird bereits am Mittwoch ausgestrahlt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.09.2025, 21:39 Uhr

Serena und Venus Williams holten zusammen 14 Major-Titel

Zu erzählen haben diese beiden mit Sicherheit genug: Serena und Venus Williams werden ihre Fans ab sofort mit einem neuen Podcast beglücken. Die erste Folge wird bereits am Mittwoch exklusiv auf X (vormals Twitter) ausgestrahlt und soll erste Einblicke in das Leben der beiden Schwestern liefern.

Aufgezeichnet wurde die erste Folge im Arthur Ashe Stadium von New York, wo Serena Williams vor drei Jahren das letzte Match ihrer Karriere bestritt. Auch Erfolge durften die beiden US-Amerikanerinnen im größten Tennisstadion der Welt zur Genüge feiern. Während Serena sechs Einzel-Titel bei den US Open gewann, krönte sich Venus 2000 und 2001 zur Siegerin.

Alle zwei Wochen eine neue Folge

“Damit schließt sich der Kreis – dieser Ort ist für uns mit so vielen bedeutungsvollen Erinnerungen verbunden und der perfekte Ort für die Premiere. Wir können es kaum erwarten, direkt mit unseren langjährigen Fans in Kontakt zu treten und neue Zuhörer auf eine frische, authentische Weise willkommen zu heißen”, meinten Serena und Venus Williams in einem Statement auf X.

Der Podcast der Williams-Schwestern, der in Anlehnung an ihr Zuhause in Kalifornien “Stockton Street” heißt, wird alle zwei Wochen am Mittwoch auf X erscheinen.