Es geht um 10 Millionen Dollar: Australian Open starten verrückte Bracket-Challenge

Zehn Millionen Dollar für 127 richtige Tipps: Die Australian Open starten gemeinsam mit Nexo erstmals eine Bracket-Challenge mit einem Mega-Jackpot für Fans.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.01.2026, 10:52 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner geht als zweifacher Titelverteidiger an den Start gehen

Bei den Australian Open wird es nicht nur für die Spieler um einiges an Geld gehen. Denn wie die Veranstalter des ersten Grand-Slam-Events am Dienstag bekanntgaben, können auch Fans in diesem Jahr groß abräumen. Unglaubliche zehn Millionen australische Dollar können bei der erstmals stattfindenden Bracket-Challenge gewonnen werden.

Die einzige Voraussetzung: Vor Beginn des Turniers am Sonntag muss – entweder im Herren- oder Damen-Einzel – jeder einzelne Matchsieger richtig getippt werden. Um den Hauptpreis zu gewinnen, müssen also insgesamt 127 Ergebnisse korrekt vorhergesagt werden. "Dies ist ein Geschicklichkeitsspiel, kein Glücksspiel“, sagte Cedric Cornelis, Chief Commercial Officer von Tennis Australia. Man wolle Fans für ihre Tenniskenntnisse belohnen.

Auch mit den Trostpreisen könnte man leben

Die vollständige Turnierprognose muss nach der Auslosung am Donnerstag über die offizielle Website oder App eingereicht werden. Zeit bleibt bis eine Stunde vor dem Hauptfeld-Start der Australian Open am Sonntag.

Die Teilnehmer müssen zum Zeitpunkt des Turnierstarts in Australien wohnhaft und mindestens 18 Jahre alt sein. In den kommenden Jahren wollen die Veranstalter die Bracket-Challenge international ausweiten. Sollte niemand eine perfekte Vorhersage abgeben, werden als Trostpreis pro Draw 10.000 australische Dollar an die Teilnehmer mit der jeweils höchsten Punktzahl vergeben.

Mehr Informationen zur Bracket-Challenge gibt es hier