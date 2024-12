Fairster Spieler: Grigor Dimitrov gewinnt Stefan Edberg Sportsmanship Award

Grigor Dimitrov ist zum fairsten Spieler der Tour gewählt worden - und reiht sich in eine besondere Reihe ein.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 14.12.2024, 12:11 Uhr

© Getty Images

Denn zuletzt war diese Ehrung vor allem mit einem Mann verbunden: Roger Federer gewann die “Fairplay”-Plakette zwischen 2004 und 2017 stolze 13 Mal. Auch Rafael Nadal war fünf Mal vertreten (2010, 2018 - 2021). Zuletzt siegten Casper Ruud (2022) und Carlos Alcaraz (2023).

Jetzt also Dimitrov, unter seinen Kollegen einer der beliebtesten Spieler und von diesen nun geehrt für größte Professionalität, Integrität und Fairness.

„Ich bin einfach nur sehr dankbar. Sehr dankbar gegenüber all meinen Fans, all meinen Kollegen, allen, die mich in dieser ganzen Zeit so unterstützt haben. Ich kann mich sehr glücklich schätzen“, sagte Dimitrov. „Ich danke euch allen für diese unglaubliche Wertschätzung und ich werde sicherstellen, dass ich weitermache und weiterhin danach strebe, der Beste zu sein.“

Namensgeber Stefan Edberg hatte den Preis selbst fünf Mal erhalten; nach seinem Rücktritt in 1996 wurde er nach ihm benannt.

Für Dimitrov geht damit eine starke Saison mit einem schönen Preis zu Ende. Er hatte das Jahr auf Platz 10 im ATP-Ranking abgeschlossen.

Sinner, Thiem und Berrettini unter den weiteren Preisträgern

Jannik Sinner wurde indes zum “Fan's Favourite” gewählt, Marcelo Arevalo und Mate Pavic als bestes Doppelteam geehrt, Matteo Berrettini als Comebacker des Jahres, Jakub Mensik als Aufsteiger des Jahres und Giovanni Mpetshi als meist-verbesserter Spieler des Jahres.

Schon vor ein paar Tagen wurde Dominic Thiem mit dem Arthur Ashe Humanitarian Award ausgezeichnet.

Simone Bolelli/Andrea Vavassori sind das unter Fans beliebteste Doppelteam, Michael Russell der Trainer des Jahres (als Coach von Taylor Fritz) sowie die Events in Indian Wells (1000er), Queen's (500er) und Doha (250er) die Turniere des Jahres. Und Joan Solsona wurde als Journalist des Jahres mit dem Ron Bookman Media Excellence Award versehen.