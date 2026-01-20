Fernab der Australian Open: Bianca Andreescu holt ersten Titel seit 2019

Bianca Andreescu hat auf der ITF-Tour ihren ersten Titel seit dem Triumph bei den US Open 2019 geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.01.2026, 15:25 Uhr

© Getty Images Bianca Andreescu holte den Titel in Bradenton

Während es bei den Australian Open in Melbourne dieser Tage um den ersten Grand-Slam-Titel der Saison geht, ist eine ehemalige Major-Siegerin abseits der großen Bühne in den Kreis der Turniersiegerinnen zurückgekehrt. Bianca Andreescu holte beim ITF-W35-Turnier im US-amerikanischen Bradenton durch einen 6:2 und 7:5-Finalerfolg über die US-Amerikanerin Vivian Wolff den Titel.

Für Andreescu war es der erste Turniersieg seit ihrem Triumph bei den US Open 2019. “Ich habe schon sehr lange kein Turnier mehr gewonnen, daher bedeutet mir dieser Erfolg wirklich viel. Es war kein einfacher Weg, aber dieser Sieg ist für mich etwas ganz Besonderes”, erklärte die ehemalige Nummer vier der Welt.

Andreescu entschied sich gegen Melbourne-Start

Aufgrund ihres großen Verletzungspechs in den vergangenen Jahren steht Andreescu in der Weltrangliste aktuell nur mehr auf Position 228. Die 25-Jährige wäre in der Australian-Open-Qualifikation startberechtigt gewesen, entschied sich aber aus freien Stücken für die Teilnahme an kleineren ITF-Events in den USA.

Andreescu, die in Bradenton auf dem Weg zum Titel als topgesetzte Spielerin nur einen Satz abgab, wird in dieser Woche beim ITF-W35-Event in Weston aufschlagen. Dabei muss die Nummer zwei des Turniers auch mit einem Belagwechsel klarkommen, wird diesmal statt auf Hartplatz doch auf Sand gespielt.