Fitter in 2026! Aryna Sabalenka hat aus dem letzten Jahr dazugelernt

Aryna Sabalenka hat im vergangenen Jahr den Titelgewinn in Roland-Garros knapp verpasst. Die Lehren aus dieser Niederlage könnten in diesem Jahr für noch größeren Erfolg auf der roten Asche sorgen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.04.2026, 16:44 Uhr

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© Getty Images Aryna Sabalenka wagt in diesem Jahr einen neuen Anlauf in Paris.

Für Aryna Sabalenka gilt es in der bevorstehenden Sandplatzsaison noch eine offene Rechnung zu begleichen. Die Weltranglistenerste unterlag im Roland-Garros-Endspiel im vergangenen Jahr der US-Amerikanerin Coco Gauff trotz einer zuvor hervorragenden Sandplatzsaison. Nach der Satzführung im Tiebreak des ersten Satzes, drehte sich die Partie deutlich zu Gunsten der späteren Siegerin. Für Sabalenkas Fitnesscoach Jason Stacy eine erklärbare Niederlage, die einen besonderen Lerneffekt hat.

Denn der Begleiter von Aryna Sabalenka stellte im Endspiel von Paris bei der 27-Jährigen einen mentalen und vor allem körperlichen Einbruch fest. „Sie hat viele Matches in der letzten Sandplatzsaison gespielt, sie war im Endspiel einfach erschöpft“, resümierte Stacy im Podcast des ehemaligen Weltranglistenersten Andy Roddick.

Coco Gauff drehte 2025 das Endspiel in Paris

In diesem Jahr ist daher die Zielsetzung klar, wie der Fitnesscoach verrät: „Sie muss mit ihrer Energie besser haushalten.“ Das führt nun zu einem veränderten Turnierplan bei Aryna Sabalenka, die in diesem Jahr auf einen Start beim WTA-Turnier in Stuttgart verzichtet. Die kurzfristige Absage des in der kommenden Woche stattfindenden Events erklärte Sabalenka zwar mit einer Verletzung aus dem Turnier in Miami, doch sicherlich wird auch der eigene Energiehaushalt bei der Belarussin ein Faktor gewesen sein.

2025 hielt für Aryna Sabalenka eine erfolgreiche Sandplatzsaison bereit. In Stuttgart ging es bis ins Endspiel, darauf folgte der Titel beim WTA-1000er-Turnier in Madrid. Das Viertelfinalaus in Rom gegen Qinwen Zheng sorgte für keinen Leistungsabbruch, wie der Finaleinzug in Paris einige Wochen später zeigte.

Doch am Ende reichten die Kräfte nicht für den ersten Grand-Slam-Titel auf der roten Asche. Der neue Anlauf erfolgt in wenigen Woche.