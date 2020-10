French Open 2020: Alexander Zverev vs. Marco Cecchinato im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in seinem Drittrundematch in Roland Garros auf den Ex-Halbfinalisten Marco Cecchinato - ab 14 Uhr im TV auf Eurosport, im Livestream via Eurosport Player und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann / Perform (Ticker)

zuletzt bearbeitet: 01.10.2020, 23:26 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev

Wäre Tennis nicht so ein verrückter Sport, wäre Alexander Zverev wohl schon wieder auf dem Heimweg. 6:2 und 4:1 führte sein Gegner Pierre-Hugues Herbert bereits im Zweitrundenmatch der beiden, er hatte Breakball zum 5:1 - und gab Satz zwei noch aus der Hand. Im Tiebreak von Durchgang drei? Lag Herbert ebenso bereits in Führung und verdaddelte einen einfachen Volley und eine Vorhand... und Zverev? Blieb cool. Wehrte auch im Entscheidungssatz eine frühe Breakchance ab und siegte.

Und blieb im Anschluss Realist. "Heute war ich nicht der bessere Spieler auf dem Platz. Ich habe meine Vorhand nicht besser geschlagen, auch nicht meine Rückhand. Ich hab nicht besser aufgeschlagen. Ich habe nichts besser gemacht als er. Aber ich habe einen Weg gefunden, und das war am wichtigsten." Und mit diesen Worten hatte Zverev das Erfolgsgeheimnis der ganz großen Spieler eindrucksvoll zusammengefasst.

Physisch? Ist Zverev ohnehin fit, man trainiere schließlich nicht mit 150 oder 170 Kilo schweren Gewichten für Matches auf zwei Gewinnsätze, sondern für drei - für Momente wie diese.

Zverev-Gegner Cecchinato: Paris, mon amour...

Und Moment wie jene vermutlich - zum Beispiel gegen Cecchinato. Der Italiener hatte sich 2018 mit seinem sensationellen Halbfinal-Lauf bei den French Open ins Scheinwerferlicht gespielt, unter anderem dabei Novak Djokovic geschlagen, am Ende in einem der sensationellsten Tiebreaks aller Zeiten.

Seither? Lief nicht mehr viel zusammen für den 27-Jährigen, der außer 2018 in Paris bei keinem Grand-Slam-Turnier ein Match gewinnen konnte. Bis jetzt, nach Siegen und Alex de Minaur und Juan Ignacio Londero steht er in Paris in Runde 3.

Im direkten Vergleich zwischen Zverev und Cecchinato steht es 1:0 - bei den Australian Open 2020 siegte der Deutsche in drei Sätzen.

Wo kommt Zverev?

Das Spiel zwischen Zverev und Cecchinato ist als drittes nach 11 Uhr auf Court Suzanne-Lenglen angesetzt. Im TV seid ihr auf Eurosport dabei, im Livestream via Eurosport Player und im Liveticker bei uns!