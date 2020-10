French Open 2020 - Doppel: Titelverteidiger Krawietz und Mies im Achtelfinale, Melzer zieht nach

Kevin Krawietz (Coburg) und Andreas Mies (Köln) können weiter von einer erfolgreichen Titelverteidigung bei den French Open träumen.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 01.10.2020, 20:42 Uhr

Die Doppelsieger von 2019 gewannen ihr Zweitrundenmatch gegen die Argentinier Federico Coria/Diego Schwartzman leicht und locker mit 6:2, 6:0 und stehen damit im Achtelfinale.

Dort trifft das an Nummer acht gesetzte Duo auf Benjamin Bonzi/Antoine Hoang (Frankreich). Nach ihrem Auftakterfolg hatten Krawietz und Mies berichtet, wie viel ihnen die Rückkehr an den Ort ihres großen Triumphes bedeutet. "Ob wir in die Physioräume oder zum Essen gehen - wir erinnern uns immer an die kleinen Dinge, die uns Energie verleihen", sagte Krawietz: "Es ist wunderbar, zurück zu sein."

Auch Österreichs Jürgen Melzer hat die Runde der letzten 16 erreicht. An der Seite von Edouard Roger-Vasselin siegte der Routinier mit 6:4, 5:7, 6:4 gegen die Kombo Simone Bolelli/Maximo Gonzalez. Melzer und Roger-Vasselin warten nun auf die Sieger der Partie zwischen den topgesetzten Juan Sebastian Cabal/Robert Farah und Robert Lindstedt/Jordan Thompson.