French Open 2020: Nadal schlägt auch Korda und bleibt ohne Satzverlust

Rekordchampion Rafael Nadal (34) ist im Eiltempo ins Viertelfinale der French Open eingezogen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 04.10.2020, 15:23 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal

Der 34-jährige Spanier ließ dem 14 Jahre jüngeren US-Amerikaner Sebastian Korda, Sohn des früheren French-Open-Siegers Petr Korda, beim 6:1, 6:1, 6:2 keine Chance. Nächster Gegner von Nadal ist der deutsche Topspieler Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 6) oder der italienische Youngster Jannik Sinner.

Schon nach 1:55 Stunden Spielzeit machte Nadal das Match gegen Korda zu, er bleibt damit in diesem Jahr ohne Satzverlust in Roland Garros. Nadal hat das Turnier bereits zwölf Mal gewonnen, er kann in Paris seinen insgesamt 20. Grand-Slam-Titel einfahren und damit zu Roger Federer (Schweiz) aufschließen.

Neben Nadal gelten Novak Djokovic und Dominic Thiem als die Topfavoriten um den Titel in Roland Garros.