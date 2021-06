French Open 2021: Alexander Zverev mit starker Leistung in Runde drei

Alexander Zverev ist in die dritte Runde der French Open 2021 eingezogen. Die deutsche Nummer eins gewann gegen Roman Safiullin aus Russland mit 7:6 (4), 6:3 und 7:6 (1).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.06.2021, 13:40 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev am Mittwoch in Paris

Mitte des dritten Satzes musste Alexander Zverev dann doch auch einmal mit den Zeigefinger wackeln: So nicht, mein Freund - das war die Botschaft an Roman Safiullin, der bei Breakball des Deutschen mit einem Service von unten zum Erfolg kommen wollte. Die Retourkutsche erfolgte wenige Augenblicke später, da spielte Zverev einen Passierball ziemlich mittig durch den Mann. Nicht in der Geschwindigkeit, wie Ivan Lendl oder Thomas Muster dies in den 1990er-Jahren getan hätten. Aber doch so, dass Safiullin gerade noch so parieren konnte.

Letztlich setzte sich aber der Favorit im Treffen zweier Spieler durch, die sich seit Jugendtagen kennen. Und deren Wege sich dann in unterschiedliche Richtungen entwickelt haben: Alexander Zverev ist seit Jahren ein konstanter Bestandteil der Top Ten bei den Männern, Roman Safiullin hat den Anschluss an die absolute Weltspitze nie gefunden. Auch vielen Verletzungen geschuldet. Zverev gewann das Wiedersehen in der zweiten Runde von Roland Garros mit 7:6 (4), 6:3 und 7:6 (1).

Zverev gegen Djere oder Kecmanovic

Dabei hätten die Sätze zwei und drei auch anders verlaufen können: In beiden Durchgängen lag Safiullin mit einem Break in Führung, im zweiten wandelte Zverev einen 1:3-Rückstand mit fünf Spielgewinnen in Folge in ein 6:3 um, im dritten gelang ihm nach oben erwähntem Aufschlag von unten das 3:4. Zverev glich in der Folge aus, wieder musste ein Tiebreak entscheiden. Da gelangen Zverev zwei Mini-Breaks zum 4:1, legte mit zwei bärenstarken Aufschlägen nach. Das ließ sich der gebürtige Hamburger nicht mehr nehmen, gewann die Kurzentscheidung mit 7:1.

In Runde drei geht es nun in jedem Fall gegen einen Mann aus Serbien: Miomir Kecmanovic und Laslo Djere haben parallel zu Zverev und Safiullin einen PLatz in Runde drei ausgespielt.

