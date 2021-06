French Open 2021 live: Novak Djokovic vs. Rafael Nadal im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic und Rafael Nadal treffen im Halbfinale der French Open 2021 zum 58. Mal aufeinander. Das Match gibt es ab 17:30 live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.06.2021, 21:03 Uhr

Die Wiederauflage des Endspiels nicht nur der French Open 2020, sondern auch des Finales von Rom vor wenigen Wochen. Beide Male verließ am Ende Rafael Nadal als Sieger den Court. Im Herbst vergangenen Jahres hatte Djokovic nur in Satz drei Chancen, in der italienischen Hauptstadt war der Weltranglisten-Erste schon näher dran.

Im Viertelfinale hatte beide Superstars zu kämpfen: Nadal gab gegen Diego Schwartzman seinen ersten Satz des Turniers ab, setzte sich am Ende aber mit einem starken Finish durch. Djokovic hatte in der Night Session mit Matteo Berrettini alle Hände voll zu tun, feierte seinen Einzug in das Viertelfinale mit mehreren Urschreien. In der Allzeit-Bilanz liegt der Serbe knapp mit 29:28-Siegen in Führung.

Djokovic vs. Nadal - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic gibt es ab 17:30 live im TV und Livestream bei Eurosport.

