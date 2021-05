French Open 2021: Schock! Dominic Thiem verliert gegen Pablo Andujar in fünf Sätzen

Dominic Thiem ist bei den French Open 2021 in der ersten Runde überraschend ausgeschieden. Der Österreicher unterlag Pablo Andujar mit 6:4, 7:5, 3:6, 4:6 und 4:6.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.05.2021, 18:05 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem bei seinem Auftaktmatch in Paris

Schock für Dominic Thiem. Österreichs Nummer eins gab bei seinem Auftaktspiel bei den French Open 2021 gegen Pablo Andujar einen 2:0-Satzvorsprung aus der Hand, verlor mit 6:4, 7:5, 3:6, 4:6 und 4:6. Das Match dauerte knapp viereinhalb Stunden an.

In den vergangenen, nicht von großen Erfolgen geprägten Wochen, hatte Thiem oft einen langsamen Start hingelegt. Nicht so bei seinem ersten Auftritt in Roland Garros 2021. Der Österreicher holte sich gleich das Break zum 1:0, servierte ohne Probleme zum 6:4 aus, ja, hätte den Satz auch noch deutlicher gewinnen können. Im zweiten Durchgang gelang Thiem das Break zum 4:3, er verabsäumte es bei 5:4 allerdings auszuservieren. Wenige Augenblicke hatte sich Dominic Thiem aber wieder den Vorteil zurückgeholt. Und der zweite Versuch saß, Thiem gewann den zweiten Akt mit 7:5.

Was insofern keine gute Nachricht für Pablo Andujar war, als dass der Spanier in seiner verletzungsgeplagten, langen Karriere noch nie einen Zwei-Satz-Rückstand aufholen konnte. Und darüber hinaus gegen Thiem noch keinen Satz einzigen gewonnen hatte. An diesem Sonntagnachmittag in Paris sollte sich beides ändern.

Thiem gegen Delbonis oder Albot

Die Bedingungen auf dem Court Philippe-Chatrier waren nicht einfach: Der böige Wind machte beiden Spielern zu schaffen. Auch im dritten Satz, in dem Thiem beim Stand von 2:2 die erste Breakchance vorfand. Andujar überraschte seinen Gegner, packte erstmals eine Serve-and-Volley-Variante aus. Und der Spanier legte im achten Spiel nach, holte sich das 5:3 bei Aufschlag Thiem. Der hatte umgehend die Chance auf ein Comeback, Andujar wehrte ab. Und holte sich mit dem 6:3 verdient seinen ersten Satzgewinn gegen den Weltranglisten-Vierten.

Im vierten Durchgang ließ Thiem beim Stand von 1:0 eine 15:40-Führung bei Aufschlag Andujar sausen. Stattdessen war es der 27-jährige US-Open-Champion, der in der Folge sein Service zu Null abgab. Der zweimalige Finalist der French Open (2018 und 2019) agierte in dieser Phase zu fehlerhaft, signalisierte seine Ratlosigkeit auch in Richtung seiner Box. Dies manifestierte sich im zweiten Aufschlagverlust des Satzes, den Thiem mit einem massiven Doppelfehler und einem Rückhand-Fehler zum 1:4 unterstützte. Aber auch Andujar war nicht makellos, gab seinen Aufschlag zum 2:4 ab, Thiem kam noch einmal heran. Nach 3:37 Stunden Spielzeit wehrte Thiem die erste Chance Andujars zum Satzausgleich ab. Der nagelte bei Vorteil Thiem ein Ass ins Feld. Und stellte nach einem Vorhandfehler von Thiem tatsächlich den Gleichstand her.

Die Entscheidung begann denkbar ungünstig für Thiem - nämlich mit einem Break für Andujar. Der Ausgleich zum 1:1 wurde mit einem spektakulären Schlag hinter dem Rücken von Thiem eingeleitet. Der hatte auch eine Chance zum 3:1, stattdessen ging Andujar wieder mit einem Break zum 3:2 in Führung. Das reichte Andujar, der nach 4:28 Stunden seinen ersten Matchball verwertete.

