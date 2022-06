French Open 2022: Drama! Zverev stürzt, muss gegen Nadal aufgeben

Rafael Nadal steht vor seinem 14. Triumph bei den French Open. Der Spanier gewann im ersten Halbfinale Alexander Zverev den ersten Satz mit 7:6 (8). Beim Stand von 6:6 verletzte sich Zverev dann am Knöchel. Nadal spielt am Sonntag entweder gegen Marin Cilic oder Casper um seine insgesamt 22. Grand-Slam-Trophäe.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.06.2022, 19:14 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal am Samstag in Roland Garros

Drama auf dem Court-Philippe-Chatrier: Nach mehr als drei Stunden Spielzeit stürzte Alexander Zverev an der Grundlinie, verletzte sich am rechten Knöchel. Nadal hatte da gerade zum 6:6 ausgeglichen. Der erste Satz war mit 7:6 (8) an den Spanier gegangen. Dabei hatte die deutsche Nummer eins vier Satzbälle nicht nutzen können.

Wenige Minuten nach seinem Sturz kam Zverev auf Krücken gestützt auf den Court zurück, verabschiedete sich von Nadal und den Zuschauern.

Zverev und Nadal im Break-Festival

Bis zum Zeitpunkt des Abbruches hatten sich die beiden Spieler eine Achterbahnfahrt geliefert. Zverev startete stärker, hätte den ersten Satz eigentlich gewinnen müssen. Im zweiten Durchgang gab es dann nicht weniger als acht Breaks. Zum Tiebreak kam es aufgrund der Verletzung von Zverev dann nicht mehr.

Damit muss Alexander Zverev weiter auf seinen ersten Grand-Slam-Titel warten. Der gebürtige Hamburger hätte darüber hinaus mit einem Triumph in Roland Garros die Spitze der Weltrangliste übernommen.

Der zweite Finalist wird nun zwischen Casper Ruud und Marin Cilic ermittelt. Während der Kroate schon in allen drei anderen Major-Endspielen gestanden und 2014 in New York City die US Open gewonnen hat, spielt Ruud um seinen ersten Einzug in ein Grand-Slam-Finale überhaupt.

