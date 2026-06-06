French Open 2026 live: Alexander Zverev vs. Flavio Cobolli im TV, Livestream und Liveticker

Flavio Cobolli und Alexander Zverev treffen also morgen im Endspiel der French Open 2026 aufeinander. Das Match gibt es ab 15 Uhr live im TV bei Eurosport und ServusTV (in Österreich), im Livestream bei HBO Max und ServusTV On und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.06.2026, 18:13 Uhr

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Flavio Cobolli und Alexander Zverev spielen in Paris um den Titel der French Open 2026

Es wird die fünfte Begegnung zwischen Zverev und Cobolli werden, im Head-to-Head führt der Deutsche mit 3:1-Siegen. In der laufenden Saison hat Cobolli die Partie in München gewonnen, Zverev konnte sich wenige Tage später in Madrid revanchieren.

Während Alexander Zverev im Halbfinale gegen Jakub Mensik zu Beginn doch zu kämpfen hatte, zog Flavio Cobolli nach dem Rückzug von Matteo Arnaldi kampflos ins Endspiel ein.

Zverev vs. Cobolli - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Flavio Cobolli gibt es ab 15 Uhr live im TV bei Eurosport und ServusTV (in Österreich) und im Livestream bei HBO Max und ServusTV On.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros