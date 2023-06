French Open: Alcaraz lässt Shapo keine Chance, Tsitsipas macht Ofner-Duell klar

Der topgesetzte Carlos Alcaraz hat mit einem klaren Dreisatz-Erfolg über Denis Shapovalov das Achtelfinale der French Open 2023 erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.06.2023, 23:18 Uhr

Alcaraz gewann im Abendmatch gegen Shapovalov mit 6:1, 6:4, 6:2 und steht damit in der Runde der letzten Acht. Der Kanadier hatte dabei kaum eine Chance, das Tempo von "Carlitos" war fast durchweg zu hoch - auch wenn er nach dem schnellen 0:5 zu Beginn dann besser ins Spiel und im zweiten Durchgang zu einer 4:1-Führung gekommen war.

Alcaraz, die Nummer 1 der Welt, trifft damit auf den Italiener Lorenzo Musetti, der Cameron Norrie beim 6:1, 6:2, 6:4 ebenfalls wenig mitreden ließ.

Kurz zuvor hatte auch 2021er-Finalist Stefanos Tsitsipas das Achtelfinale erreicht: Er besiegte Diego Schwartzman mit 6:2, 6:2, 6:3. Tsitsipas ist damit der Gegner von Überraschungsmann Sebastian Ofner aus Österreich: Der hatte mit einem dramatischen Fünfsatz-Erfolg über Fabio Fognini erstmals die Runde der letzten Acht bei einem Majorturnier erreicht.

Alcaraz' Weg: Musetti, Tsitsipas, Djokovic?

"Ich habe mich großartig gefühlt. Im zweiten Satz hatte ich etwas Probleme, habe ein paar mehr Fehler als im ersten und dritten Satz gemacht. Ich musste mental dabei bleiben, ich wusste, dass ich noch Chancen haben würde, zurückzukommen", so Alcaraz im On-Court-Gespräch.

Und nun, gegen Musetti? "Wir kennen uns schon lange, haben viele Jugendmatches gegeneinander gespielt", erklärte Alcaraz. "Im vergangenen Jahr hat er mich geschlagen, jetzt will ich die Revanche." Musetti führt im direkten Vergleich tatsächlich mit 1:0 gegen den Branchenprimus, hatte in Hamburg in drei Sätzen gewonnen.

Alcaraz' Weg zum möglichen Titel hat es auch nach einem möglichen Sieg über Musetti in sich: Im Viertelfinale könnte Tsitsipas warten; in einem eventuellen Halbfinale Novak Djokovic. Der trifft zunächst auf Juan Pablo Varillas, der im letzten Spiel des Tages gegen Hubert Hurkacz mit 3:6, 6:3, 7:6 (3), 4:6 und 6:2 gewann.

