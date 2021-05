French Open 2021: Alexander Zverev vs Oscar Otte im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in Runde 1 der French Open 2021 auf Landsmann Oscar Otte. Das Spiel gibt's live bei Servus TV Deutschland und Eurosport, im Livestream bei servustv.com und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 30.05.2021, 07:54 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev

"Große Entschlossenheit", mit der gehe er ins Turnier, kündigte Alexander Zverev im Vorfeld an. Und warum auch nicht? Der Turniersieg in Madrid und die Siege über Rafael Nadal, Dominic Thiem und Matteo Berrettini haben das Selbstbewusstsein des Hamburgers noch mal steigen lassen. Auch wenn es bei Folgeturnier in Rom dann wieder Nadal war, der zeigte, wo der Sand seine Körner hat.

Zverevs Auslosung schaut allerdings gut aus: Erste Runde gegen einen Qualifikanten, eben Oscar Otte, die mögliche zweite auch - und der Qualifikant, vor dem sich alle fürchteten, nämlich Carlos Alcaraz, ist dann doch im der anderen Hälfte des Tableaus gelandet. Sollte Zverev gegen Otte siegen, käme es zum Duell gegen Roman Safiullin oder Carlos Taberner. In Runde 3 könnte Dan Evans warten.

Wobei Zverev mit Respekt an seine Aufgaben geht: Qualifikanten wolle er nicht unterschätzen, sie hätten immerhin schon drei erfolgreiche Matches in Paris hingelegt, sagte er. So auch Oscar Otte: Der 27-jährige Kölner ist aktuell auf Platz 152 im ATP-Ranking notiert, war schon mal die Nummer 127. Und hatte in Paris schon mal ein prominentes Match gespielt: 2019 durfte er in Runde 2 (ebenfalls nach überstandener Qualifikation) gegen Roger Federer ran, schlug sich beim 4:6, 3:6, 4:6 durchaus achtbar und - zumindest nach außen hin - ohne große Nervosität.

Zverev und Otte sind bislang noch nie auf ATP-Ebene aufeinandergetroffen.

Wann kommt Zverev gegen Otte?

Das Match zwischen Alexander Zverev und Oscar Otte ist als viertes Spiel nach 11 Uhr angesetzt, nach einem Herren- und zwei Damen-Spielen, sollte also frühestens gegen 16 Uhr beginnen. Servus TV Deutschland überträgt im TV und via Livestream auf servustv.com. Im Liveticker seid ihr bei uns dabei!

