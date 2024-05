French Open: Alexander Zverev vs Rafael Nadal im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in Runde 1 der French Open 2024 auf den 14-fachen Roland-Garros-Champ Rafael Nadal. Ab ca. 16 Uhr im TV und Livestream bei Eurosport und Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 27.05.2024, 16:12 Uhr

Alexander Zverev, Rafael Nadal

Es ist der große Kracher in Runde 1 der French Open 2024: Alexander Zverev trifft direkt zum Turnierauftakt auf Rafael Nadal - der gerade mal drei Matches in Roland-Garros verloren hat in seiner Karriere. Und diese allesamt nicht im Vollbesitz seiner Kräfte.

In denen ist der Spanier auch aktuell nicht. Paris ist sein erstes Grand-Slam-Turnier seit 16 Monaten, seit den Australian Open 2023, bei denen er sich verletzt hatte, den Rest der vergangenen Saison ausließ und 2024 zum wohl finalen Kapitel aufbrechen wollte. Aber auch hier schleppt sich Nadal von einer Verletzung zur nächsten. Er fühle sich zwar wieder wettbewerbsfähig, die Matchpraxis aber fehlt dem "Stier aus Manacor". Und auch wenn die Trainingsmatches zuletzt gut liefen - ein echtes Spiel können sie nicht ersetzen.

Siehe: Nadals glatte Niederlage in Rom gegen Hubert Hurkacz, der den Sand nicht wirklich liebt.

Alexander Zverev: Erinnerungen an das Nadal-Match in 2022

Alexander Zverev hingegen kommt mit mächtig Selbstvertrauen an: Er hat Rom gewonnen, wirkt fit - und hat gegen Nadal in Paris eine Rechnung offen. 2022 war's, als die beiden im Halbfinale eine enge Kiste spielten, Nadal führte mit 7:6, 6:6, nach verrückten 3 Stunden und 13 Minuten - als Zverev umknickte und sich im Knöchel so ziemlich alles riss, was möglich war.

Im direkten Vergleich führt Nadal insgesamt mit 7 zu 3, auf Sand mit 5 zu 1.

Die letzte Begegnung war eben jene in Paris in 2022, bei der Zverev im Tiebreak des ersten Satzes eine 6:2-Führung liegen ließ...

Zverev vs Nadal - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Rafael Nadal ist als drittes Spiel nach 12 Uhr auf Court Philippe-Chatrier angesetzt. Ihr seht es live im TV und Livestream bei Eurosport und Discovery Plus. Wir haben den Liveticker für euch!

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros