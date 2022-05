French Open: Carlos Alcaraz gewinnt Thriller nach Matchball-Abwehr

Carlos Alcaraz (ATP-Nr. 6) hat ein verrücktes Zweitrundenspiel gewonnen - in fünf Sätzen gegen Albert Ramos-Vinolas. In Durchgang vier musste "Carlitos" dabei einen Matchball abwehren.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 25.05.2022, 20:49 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz, der Shootingstar der aktuellen Saison, stand kurz vorm Aus: Nach einem souveränen 6:1 hatte er die beiden folgenden Sätze abgeben müssen; in Durchgang vier servierte Gegner Albert Ramos-Vinolas zum Matchgewinn.

Am Ende aber siegte der 19-Jährige: 6:1, 6:7 (7), 5:7, 7:6 (2) und 6:4 hieß es schließlich, nach einem teils spektakulären fünften Satz.

Alcaraz hatte vor allem daran zu knapsen, seine Breakchancen nicht zu nutzen: Am Ende lag er bei einer Ausbeute von 8 bei 31 Chancen (Ramos-Vinolas nutzte im Gegensatz dazu 6 seiner 7 Möglichkeiten). Ramos-Vinolas, der Linkshänder, spielte das Match geschickt, mit viel Winkel und Spin schickte er Alcaraz immer wieder weit aus dem Feld, der hingegen fabrizierte ungewohnt viele Fehler.

Ein Wahnsinn: Im finalen Durchgang lag Alcaraz schon mit 0:3 zurück, holte sich den Anschluss mit einem Sprint über den gesamten Platz und einem Slice-Passierball an Ramos-Vinolas vorbei - der hatte den Punkt schon abgeschrieben.

Alcaraz serviert souverän aus

Die Entscheidung, zumal ihm auch ein weiteres Break gelang? Nix! Ramos-Vinolas glich erneut aus, beim 4:4 folgte eine erneut überragende Defensiv-Leistung von "Carlitos". Der danach mit drei Assen und zu null ausservierte.

Alcaraz nach Sieg: "Als ob ich zu Hause spielen würde"

"Ich fühle mich, als ob ich zu Hause spielen würde. Es ist unglaublich, vor euch zu spielen", sagte Alcaraz im Anschluss vor einem begeisterten Publikum auf dem Court Simonne-Mathieu.

Alcaraz gilt nach seinen letzten Monaten (4 Turniersiege, unter anderem die Masters-Titel in Miami und Madrid) als Geheimfavorit auf den Titel in Paris. In Runde 1 gegen Juan Ignacia Londero hatte er nur sechs Spiele abgegeben.

In Runde 3 könnte es allerdings erneut zu einer spannenden Angelegenheit kommen: Hier trifft Alcaraz auf Sebastian Korda oder Richard Gasquet.

Korda hatte Alcaraz beim Aufeinandertreffen in Monte-Carlo in drei Sätzen besiegt.

Hier das Einzel-Tableau in Roland Garros