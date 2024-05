French Open: Dominic Thiem - "Habe die Wildcard nicht verdient"

Dominic Thiem hat sich nach seinem Auftakterfolg im Qualifikationsturnier der French Open erfreut gezeigt. Turnierdirektorin Amélie Mauresmo verteidigte indes ihre Wildcard-Entscheidungen für französische Spielerinnen und Spieler.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 20.05.2024, 20:01 Uhr

Thiem hatte dabei doch zu kämpften, musste nach einem Satzrückstand über die Distanz gehen gegen den Weltranglisten-234 Franco Agamenone. Am Ende: mit Erfolg. Trotz insgesamt 41 Fehlern ohne Not (bei ebenfalls 41 Winnern).

Um ins Hauptfeld der French Open 2024 zu gelangen, fehlen ihm nun noch zwei Siege. Nächster Gegner am Mittwoch: Otto Virtanen.

Thiem: Positive Einstellung zu Roland-Garros

Thiem in der Quali in Roland-Garros, das gab es bislang noch nicht. "Ich hatte keine andere Einstellung, aber es war eine neue Erfahrung, da es das erste Mal war, dass ich hier in der Qualifikation gespielt habe", sagte Thiem. Ein Match allerdings, das sich durchaus echt anfühlte - Thiem spielte auf dem Court Suzanne-Lenglen, dem zweitgrößten Platz der Anlage, der gut gefüllt war. Und das französische Publikum feuerte Thiem, den Finalisten in 2019, mächtig an.

"Ich habe versucht, es zu genießen. Dieses Turnier hat mir so viele großartige Erinnerungen beschert. Ich habe wirklich eine positive Einstellung zu meiner Beziehung mit Roland-Garros", so Thiem nach dem Match.

Dass er, der zudem zwei weitere Male ins Halbfinale kam, keine Wildcard bekommen hatte - zumal in seinem letzten Jahr auf der Tour -, kam in Tenniskreisen nicht gut an. Thiem aber nahm es wie ein Profi hin: Er habe genügend Turniere gespielt und genug Zeit gehabt, im Ranking wieder nach oben zu klettern und habe es nicht geschafft. Ergo: "Ich verdiene die Wildcard nicht."

Mauresmo verteidigt Entscheidung gegen Halep

Turnierdirektorin Amélie Maursmo verteidigte ihre Entscheidung derweil. "Wir haben uns für die Franzosen entschieden. Historisch gesehen war das bei den French Open sehr oft der Fall", sagte sie.

Bei den Damen seien die Fälle von Simona Halep und Caroline Wozniacki kritisch gewesen. Beide hätten natürlich um eine Wildcard angefragt.

Im Falle von Halep, der Siegerin aus 2018, habe entschieden, dass sie nicht (gänzlich) in ihrem Dopingverfahren freigesprochen worden sei. "Sonst hätten wir vielleicht eine andere Entscheidung getroffen. (...) Wir waren der Meinung, dass wir in Anbetracht all dessen, was passiert war, lieber andere Spielerinnen und französische Spielerinnen, bestimmte junge Spielerinnen, als Simona bevorzugen würden."

Wozniacki und Halep nehmen an der Qualifikation im Gegensatz zu Thiem nicht teil.

