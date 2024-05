French Open: Dominik Koepfer vs Daniil Medvedev im TV, Livestream, Liveticker

Dominik Koepfer trifft in der ersten Runde der French Open 2024 auf Daniil Medvedev - ab ca. 17 Uhr im TV auf Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus sowie im Liveticker bei uns.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 27.05.2024, 09:35 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Dominik Koepfer, Daniil Medvedev

Daniil Medvedev gilt als keiner, der den Sand sonderlich liebt - "ich mag nichts an diesem Untergrund", sagte er einst.

Das hat sich minimal geändert, und immerhin konnte der US-Open-Champ aus 2021 im vergangenen Jahr in Rom triumphieren. In 2024 hat er auf der roten Asche allerdings bislang wenig gerissen.

Die Chance für Dominik Koepfer? Der hat sich nach einer langwierigen Armverletzung wieder hochgespielt, stellt aktuell die Nummer 65 der Welt.

Im direkten Vergleich aber führt "Meddy" mit 3:0 - denkwürdig vor allem die Begegnung 2019 bei den US Open, als er sich mit dem Publikum in New York anlegte...

Dominik Koepfer gegen Daniil Medvedev: Hier geht's zum Livestream

Das Erstrundenspiel in Roland-Garros zwischen Dominik Koepfer und Daniil Medvedev ist als viertes Match nach 11 Uhr auf Court Simonne-Mathieu angesetzt. Im TV und Livetstream bei Eurosport und Discovery Plus und im Liveticker bei uns!