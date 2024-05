French Open: Jan-Lennard Struff vs Roman Andres Burruchaga im TV, Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff trifft in Runde 1 bei den French Open auf Roman Andres Burruchaga. Das Spiel ist für ca. 15 Uhr angesetzt, Eurosport überträgt im TV, Discovery Plus im Livestream und wir sind im Liveticker für euch dabei!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 27.05.2024, 19:31 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff

Jan-Lennard Struff hat seine tolle Form aus dem Vorjahr einfach mit ins Jahr 2024 genommen. Letzte Saison war er furios gestartet und hatte sich bis ins Finale des Masters-Turniers von Madrid gespielt, dort Carlos Alcaraz einen großen Fight geliefert. Bis ihn eine Verletzung kurz vor Wimbledon ausbremste.

In 2024 läuft es aber wieder prächtig für "Struff". Das große Highlight: Beim ATP-Turnier in München holte er den Titel, den ersten seiner Laufbahn. Und es gab keinen, der es dem sympathischen Warsteiner nicht gegönnt hätte.

Was noch fehlt? Ein ordentlicher Durchmarsch bei einem Grand-Slam-Turnier. Hier waren zwei Achtelfinals in Paris (2019, 2021) bislang die Highlights. Geht es in diesem Jahr eventuell weiter? Womöglich. Die Auslosung hat es zumindest gut gemeint mit dem 34-Jährigen. Eine goldene Chance? In seinem Viertel tummeln sich ansonsten noch Alex de Minaur (mögliche dritte Runde) und Sandplatz-"Liebhaber" Daniil Medvedev (mögliches Achtelfinale).

Wer ist Struff-Gegner Burruchaga?

Eins nach dem anderen. Auftaktgegner für Struff ist Roman Andres Burruchaga, die Nummer 144 im ATP-Ranking; er hat sich durch die Qualifikation gespielt und steht in Roland Garros erstmals im Hauptfeld.

Ein Begegnung zwischen Struff und Burruchaga gab es bislang noch nicht.

Der 22-jährige Argentinier ist hauptsächlich auf der Challenger-Tour unterwegs, zuletzt stand er im Halbfinale von Oeiras; zwei weitere Vorschlussrunden stehen für 2024 in der Bilanz. Und damit auch das aktuelle Career-High. Anders gesagt: Unterschätzen darf man Burruchaga nicht, das wird auch Struff nicht tun.

Dennoch ist "Struffi" freilich der Favorit.

Struff vs Burruchaga - wo es einen Livestream gibt

Das Erstrundenspiel in Roland-Garros 2024 zwischen Jan-Lennard Struff und Roman Andres Burruchaga ist als drittes Match nach 11 Uhr auf Court 7 angesetzt. Im TV und Livestream seid ihr bei Eurosport und Discovery Plus dabei, im Liveticker bei uns!