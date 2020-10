French Open: "Macht er doch immer" - Pablo Carreno Busta über verletzten Djokovic

Einige Zeit sah es am Donnerstagabend danach aus, als könne Pablo Carreno Busta dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic ordentliche Probleme bereiten - am Ende aber siegte dann doch der Djoker.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 08.10.2020, 13:13 Uhr

© Getty Images Pablo Carreno Busta

Djokovic wirkte angeschlagen, am Donnerstagabend, als es ernst wurde. Ein langes Kinesiotape hatte er auf seinem Nacken platziert, auch der linke Arm schien ihm wieder mal Probleme zu bereiten. Satz 1? Lief äußerst unrund mit vielen ungewohnten Fehlern des 17-fachen Major-Champs.

Am Ende aber war es wie fast immer: Der Gegner - in diesem Fall Carreno Busta - nutzte die ihm gegebenen Chancen nicht, brach im zweiten Durchgang ein. "Da hatte ich meine Möglichkeiten, aber habe sie nicht genutzt", analysierte der Spanier nach dem 6:4, 2:6, 3:6, 4:6. "Er hat dann auch begonnen, besser zu spielen. Aber diese fünf, sechs, sieben Spiele waren die schlechtesten von mir im gesamten Match."

Ob Carreno Busta die Verletzungen von Djokovic irritiert haben, vor allem die Stretch-Übungen am Arm? "Das ist doch normal, oder? Er macht das doch immer", so der Weltranglisten-18. Stretchen, den Physio auf den Platz kommen lassen, "das macht er doch die vergangenen Jahre immer, wenn er Probleme hat. Vielleicht ist es der Druck oder etwas, das er einfach tun muss." Djokovic habe dann ja recht normal weitergespielt, "ich weiß also nicht, ob es Schmerzen waren oder eine mentale Sache. Da muss man ihn fragen."

"Rafa und Novak können dieses Level durchweg spielen"

Djokovic selbst übte sich in Geheimhaltung, größtenteils zumindest. Einige Dinge seien während des Aufwärmens passiert, er müsse mit diesen Probleme umgehen, erklärte er. Und wollte, weil er noch im Turnier sei, nicht zu viel verraten.

Dass er im Spiel gewesen war, aber am Ende doch verloren habe - einer der Unterschiede zwischen den Top 3 und dem Rest, erklärte indes Carreno Busta. "Wenn man Novak und Rafa anschaut, ist es so, dass sie dieses Level durchweg spielen. Jede Woche, das gesamte Jahr, über alle Jahre hinweg." Und die übrigen Spieler: "Wir können dieses Level auch spielen, aber nicht fünf Stunden lang oder drei Wochen am Stück."