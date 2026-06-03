French Open: Qualifikantin Chwalinska sensationell im Halbfinale

Maya Chwalinska hat aus der Qualifikation heraus sensationell das Halbfinale bei. Den French Open 2026 erreicht. Dort trifft die Polin entweder auf Aryna Sabalenka oder auf Diana Shnaider.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.06.2026, 13:11 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Maya Chwalinska ist die Sensation des diesjährigen Turniers in Roland-Garros

Maya Chwalinska ist in Roland-Garros 2026 einfach nicht zu stoppen. Die polnische Qualifikantin, die zum Auftakt Olympiasiegerin Qinwen Zheng schlagen konnte, musste gegen Anna Kalinskaya zwar ein paar kürzere Schwächephasen überstehen, setzte sich aber im dritten Viertelfinale der French Open gegen die Russin schließlich mit 7:6 (3) und 6:3 durch.

Bereits gestern hatten sich ja Mirra Andreeva und Marta Kostyuk für die Vorschlussrunde qualifiziert. Nun steht noch das Treffen zwischen Aryna Sabalenka und Diana Shnaider aus.

Chwalinska trotzt den schwierigen Bedingungen

Wie schon in ihre Matches zuvor überzeugte Chwalinska auch gegen Kalinskaya durch ihr variables Spiel. Und das bei schwierigen Bedingungen - denn zu den deutlich kühleren Temperaturen hatte sich auch noch unangenehmer Wind gesellt.

Letztlich dauerte die Partie knapp zwei Stunden an, ehe Kalinskaya eine Rückhand hinter die Grundlinie setzte. Und Maya Chwalinska ihren größten Karriere-Erfolg feiern durfte.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen



