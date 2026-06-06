French Open: Reicht Chwalinskas Finesse auch gegen Andreeva?

Maya Chwalinska und Mirra Andreeva bestreiten heute das Endspiel der French Open 2026. Die Russin ist klare Favoritin - aber was heißt das schon in diesem Turnier?

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.06.2026, 16:41 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Maja Chwalinska spielt heute das größte Match ihrer Karriere

So lange ist es noch gar nicht her, dass eine Qualifikantin ein Grand-Slam-Turnier der Frauen gewonnen hat: 2021 war’s in Flushing Meadows, da stürmte Emma Raducanu sensationell zum Titel, im Endspiel besiegte die Britin damals Leylah Fernandez. Kann Maya Chwalinska dieses Kunststück wiederholen?

Die Chancen dafür stehen nicht ganz so gut. Aus mindestens zwei Gründen: Zum einen, weil Mirra Andreeva schon große Finali bestritten hat, auch schon 1000er-Events gewonnen konnte. Klar, in dieser Saison musste sich die Russin in Madrid Marta Kostyuk geschlagen geben, aber für diese Niederlage hat sich Andreeva am Donnerstag im Halbfinale ja schon revanchiert.

Andreeva wie eine Weiterentwicklung von Hingis

Zum zweiten aber sollte der Schützling von Conchita für die vielen Variationen von Maya Chwalinska nicht so anfällig sein wie man andere Gegnerin bei diesen French Open. Wie zum Beispiel die Olympiasiegerin Qinwen Zheng, die in Runde eins mit dem Mix aus Mondbällen und Stopps gleich gar nichts anfangen konnte.

Nein, Mirra Andreeva wirkt ja wie eine Weiterentwicklung von Martina Hingis, was die Beherrschung des Platzes anbelangt. Das Spielverständnis der immer noch erst 19-Jährigen ist grandios, da wird sie sich von den Variationen ihrer polnischen Gegnerin nicht so schnell aus der Ruhe bringen lassen.

Ein Grand-Slam-Finale hat Mira Andreeva derweil auch noch nicht bestritten. Aber irgendwann muss ein Anfang gemacht werden. Und da nimmt Andreeva eine Qualifikantin als Gegnerin sicherlich gerne.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen



