French Open: Thiem bestreitet zweites Match nach 11:00 Uhr, Zverev rundet Programm ab

Dominic Thiem wird am Sonntag - wie auch Angelique Kerber - schon früh ins Geschehen eingreifen. Alexander Zverev muss auf seine Auftaktpartie hingegen etwas länger warten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.05.2021, 19:22 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem bestreitet seine erste Partie auf dem Court Philippe-Chatrier

Endlich hat das Warten auf die French Open ein Ende - und aus deutschsprachiger Sicht wird es gleich am ersten Turniertag zum ersten Mal so richtig spannend. Denn Dominic Thiem, Alexander Zverev und Angelique Kerber greifen allesamt bereits am Sonntag ins Geschehen ein.

Thiem wird seine Auftaktpartie gegen Pablo Andujar (ab ca. 12:30 Uhr in unserem Live-Ticker) auf dem Court Philippe-Chatrier bestreiten und muss wohl nicht allzu lange auf seinen ersten Auftritt am Bois de Boulogne warten: Vor der Erstrundenbegegnung des Niederösterreichers findet ab 11:00 Uhr nämlich nur die Partie zwischen Naomi Osaka und Patricia Maria Tig statt. Nach Thiem und Andujar werden sich auf dem größten Platz der Anlage Victoria Azarenka und Svetlana Kuznetsova die Ehre geben, ehe Stefanos Tsitsipas gegen Jeremy Chardy das Programm beschließt.

Gleiches gilt auch für Alexander Zverev, der auf dem Court Suzanne Lenglen gegen Landsmann Oscar Otte (ab ca. 17:00 Uhr in unserem Live-Ticker) das vierte und letzte Match des Tages bestreiten wird. Zuvor werden auf diesem Platz ab 11:00 Uhr die Begegnungen Fabio Fognini vs. Gregoire Barrere, Petra Kvitova vs. Greet Minnen und Aryna Sabalenka vs. Ana Konjuh stattfinden.

Die deutsche Nummer eins bei den Damen muss hingegen erst gar nicht auf das Ende eines Matches warten: Angelique Kerber wird ihr erstes Match gegen Anhelina Kalinina ab 11:00 Uhr auf Court 14 bestreiten. Auf Court 8 wird aus deutscher Sicht wenig später auch noch Yannick Hanfmann spielen.

Der gesamte Spielplan für Sonntag im Überblick

Hier das Herren-Tableau in Roland Garros

Hier das Damen-Tableau in Roland Garros