Frühlingsgefühle: Nick Kyrgios kündigt Comeback an

In den letzten Monaten hat Nick Kyrgios hauptächlich mit verbalen Scharmützeln von sich reden gemacht. Unter anderem mit Boris Becker. Nun sollen aber bald wieder Auftritte auf dem Tennisplatz folgen – und das schneller als viele gedacht haben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.03.2024, 18:57 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

Ja, stimmt: Den gibt es ja auch noch! Nick Kyrgios hat mitgeteilt, dass seine Genesung nach einer Operation besser verläuft als gedacht und er in diesem Frühjahr auf die ATP-Tour zurückkehren möchte. Bisher war man eher von einer Rückkehr Mitte des Jahres ausgegangen.

Nach zwei Knieoperationen und einem Bänderriss im Handgelenk hat der Australier in den letzten 18 Monaten nur ein einziges Turnier gespielt, aber in gut einem Monat will er wieder angreifen. "Ich fühle mich großartig, aber ich nehme einen Tag nach dem anderen", sagte Kyrgios per E-Mail an die UTS-Organisatoren. "Es war eine ziemlich bedeutende Operation, also werden wir sehen, wie es läuft."

UTS-Auftritt im Big Apple

Kyrgios hat jedenfalls für das UTS-Event New York angemeldet, die vom 22. bis 23. August im legendären Forest Hills, dem ehemaligen Austragungsort der US Open, ausgetragen wird.

In den letzten Monaten fiel der Australier allerdings eher auf, wenn er sich mit dem Rest der Welt angelegt hat. So kam es unter anderem zu einem denkwürdigen Schlagabtausch mit Boris Becker in den sozialen Medien, als Kyrgios der Generation um Becker fehlende Klasse unterstellte und die Meinung vertrat, gegen die aktuelle Generation stünden Becker & Co. auf verlorenem Posten.

Was er selbst noch so alles draufhat, kann Nick Kyrgios hoffentlich schon bald wieder beweisen.