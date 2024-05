Games: Test zu Top Spin 2K25 - Spiel, Satz und Sieg für den Veteran?

Die erfolgreiche Tennis-Reihe Top Spin wurde von Publisher 2K wiederbelebt und liegt in der Auflage 2K25 zum Kauf bereit. Sind die gut 70 Euro dafür gut angelegt?

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 11.05.2024, 16:55 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© 2K Publishing Top Spin 2K25 ist der neue König des digitalen Tennisspaßes

Wer unser vor gut eineinhalb Jahren erschienenes Special "Zocken unterm Weihnachtsbaum" verfolgt hat, weiß, dass im Gegensatz zu den Nuller- und Zehnerjahren dieses Jahrhunderts aktuell richtig gute Tennisspiele im Computer- und Videospielsektor Mangelware sind. Da kommt das Ende April erschienene "Top Spin 2K25" gerade recht, um die digitale Tennisszene nach allen Regeln der Kunst nachhaltig aufzumischen. Die entscheidende Frage ist aber: Gelingt diese Übung?

Um es gleich vorweg zu schicken: Jein. Die beliebte Serie, die mit "Top Spin 4" im Jahr 2011 ihr vorläufiges Ende fand, war im Gegensatz zum Konkurrenten "Virtua Tennis" von jeher mehr als Simulation denn als Arcade-Kracher konzeptioniert. Was bei den meisten Fans durchaus Anklang fand. Diesem Ansatz bleibt die frische Neuauflage erwartungsgemäß treu. Die Ballwechsel spielen sich variantenreich, spannend und exakt. Man hat jederzeit das Gefühl die volle Kontrolle über seine Spielerin oder seinen Spieler zu haben, die Schlagvariationen, wie Drive, Slice, Topspin, Lob und Stopp spiegeln sich perfekt im Flug- und Absprungs-Verhalten des Balles wieder und lassen sich herrlich strategisch einsetzen. So hat man tatsächlich das Gefühl, das jeder Ballwechsel anders verläuft.

Mikrotransaktionen in der Kritik

In Punkto Gameplay der Tennispartien also alles paletti. Das kann man von den Spielmodis nicht gänzlich behaupten. Der Karrieremodus, der von den Optionen und Einstellungen her alle Stückerln spielt, fängt spannend und fordernd an, verliert auf Dauer jedoch an Reiz. Schuld daran ist der undynamische Turnierkalender, der Monat für Monat völlig gleich abläuft. Auch einige logische Ungereimtheiten machen sich breit - so kann man zum Beispiel als Nummer Acht der Weltrangliste nicht an Grand-Slam-Turnieren teilnehmen, wenn der "Spieler-Status" nicht ein gewisses Level erreicht hat. Und für die Verbesserung dieses Status' ist grinden - also das ständige Wiederholen gleicher Aufgaben, um Werte zu verbessern - notwendig. Das nimmt leider enorm Geschwindigkeit aus dem Einzelspieler-Höhepunkt. Eine Storyline, wie sie es bei anderen Sportsimulationen immer wieder gibt, sucht man vergeblich, dafür ist das Trainingsprogramm mit John McEnroe höchstpersönlich ein echter Hingucker und -hörer.

Multiplayer ist in der Couch-Version im Doppel zu viert möglich, online lassen sich derzeit nur Einzelmatches spielen. Einige echte Profis befinden sich im Aufgebot, allerdings wirken diese grafisch teils wenig gelungen. Carlos Alcaraz etwa ist nur mit sehr viel Fantasie erkennbar, während die Animationen von Roger Federer ausgezeichnet aussehen. Die Schwankungen in der technischen Qualität sind nicht immer nachvollziehbar. Ein weiterer großer Kritikpunkt innerhalb der Community sind die vielen Mikrotransaktionen. Damit werden kleine Verbesserungen oder Spielhilfen bezeichnet, für die man tatsächliches Geld auf den virtuellen Tresen platzieren muss. Tatsächlich ein kleiner Abturner, jedoch ist keine dieser Einkäufe notwendig, um das Spiel ordentlich spielen zu können. Dennoch ein unnötiges negatives Beigeschmäckle.

Fazit: Trotz einiger erwähnter Schwächen ist "Top Spin 2K25" der neue König des virtuellen Tennisspaßes. Dafür ist vor allem das ausgezeichnete Gameplay verantwortlich, aber auch die Aufmachung kann in einigen Bereichen absolut überzeugen. Man darf mit Sicherheit auch darauf gespannt sein, welche Upgrades der Publisher 2K noch in der Hinterhand hat, wobei diese mit zusätzlichen Ausgaben verbunden sein werden. Für einen eventuellen Nachfolger in zwei, drei Jahren wünschen wir uns aber Verbesserungen beim Karrieremodus und in bestimmten technischen Bereichen. Bleibt zu hoffen, das Top Spin 2K25 auch in den Verkaufscharts reüssiert. Nicht, dass wir auf die nächste Ausgabe wieder 13 Jahre lang warten müssen.

Top Spin 2K25 ist für den PC, die Playsation 4 und 5, sowie für die Xbox One und Xbox Series erschienen.