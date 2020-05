tennisnet.com › Austrian Pro Series

Generali Austrian Pro Series: Dominic Thiem dreht Spiel gegen Sandro Kopp

Dominic Thiem hat sich durch sein zweites Match bei der Generali Austrian Pro Series durchgebissen und den zweiten Sieg eingefahren. Hier könnt ihr das Match im Liveticker nachlesen!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 28.05.2020, 21:53 Uhr

Und dabei musste der Weltranglisten-Dritte gegen Sandro Kopp, die Nummer 801 im ATP-Ranking, mächtig kämpfen. Am Ende stand ein 5:7, 6:3 und 6:0 für den Turnierfavoriten.

Kopp startete deutlich besser ins Match und hatte bereits beim 1:1 einen Breakball, zwei Spiele später dann gelang es ihm dann. Thiem aber glich postwendend aus. Beim 5:4 hatte der Lichtenwörther dann einen 15:30-Lichtblick beim Service seines 19-jährigen Gegners, der aber zeigte vor allem beim 30:30 viel Geduld in der Defensive und zwang Thiem zu einem der vielen Fehler ohne Not in Durchgang eins. Die ihn dann auch zum 5:7-Satzverlust brachten.

Kopp kam auch in Satz zwei direkt zu einer Breakchance, Thiem aber wehrte ab und schaffte seinerseits das 3:1, hatte das Match von hier an unter Kontrolle und gestattete Kopp nur noch zwei Spiele.

1 Stunde und 56 Minuten dauerte das Spiel bei teils sehr windigen und feuchten Bedingungen. Thiem steht damit nach seinem Auftakterfolg am Mittwoch gegen Lucas Miedler bei zwei Siegen; Kopp nach seinem Auftakterfolg über David Pichler bei einer 1:1-Bilanz.

Am Vormittag hatte bereits Jurij Rodionov mit 7:6 (7), 0:6 und 6:4 gegen Lenny Hampel gesiegt. Im Anschluss macht das Wetter dem weiteren Tagesverlauf einen Strich durch die Rechnung.

Am Abend spielen nun noch Jürgen Melzer gegen Marko Andrejic sowie Lucas Miedler gegen David Pichler.