Generali Austrian Pro Series: Dominic Thiem gegen Hampel am Ende ohne Probleme

Dominic Thiem hat sich den Gruppensieg A in Gruppenphase 2 gesichert. Gegen Lenny Hampel siegte er mit 6:3, 6:0.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 07.06.2020, 15:10 Uhr

© GEPA Dominic Thiem

In einem recht ausgeglichenen ersten Durchgang dominierten beide Spieler mit ihren ersten Aufschlägen. Thiem kam beim 3:3 und 0:30 zu leichten Problemen, befreite sich dann aber eben mit guten ersten Aufschlägen. Und schaffte im Gegenzug das erste Break, als er im bis dato längsten Ballwechsel der Partie einen Rückhand-Fehler des Weltranglisten-715. provozierte.

In Durchgang zwei rannte Thiem dann davon. Ein longline Rückhand-Strich aus gar nicht so aussichtsreicher Lage sorgte für die frühe Break-Führung für den Lichtenwörther, im Anschluss spielte er fast fehlerfrei. Einzig beim 5:0 und 30:30 sah Hampel noch mal etwas Land, Thiem aber holte sich via Ass den ersten Matchball, den er direkt nutzte.

Thiem sicherte sich damit nach Siegen über Jurij Rodionov und Lenny Hampel den Gruppensieg in Gruppe A.

Thiem bleibt somit auch im sechsten Spiel der Generali Austrian Pro Series ungeschlagen.

Hier könnt ihr den Sieg von Thiem im Liveticker nachlesen!

Im ersten Spiel des Tages hatte Jurij Rodionov sein Platzierungsspiel aus Phase 2 gegen Sandro Kopp in drei Sätzen gewonnen. Am Nachmittag gewann Dennis Novak das nachgeholte Platzierungsmatch aus Phase 1 gegen Max Neuchrist mit 6:4, 7:6 (6).

