Dominic Thiem: Lockt er Rafael Nadal nach Kitzbühel?

Es wäre eine Sensation: Dominic Thiem setzt offenbar alles daran, Superstar Rafael Nadal zu seinem EInladungsturnier nach Kitzbühel zu holen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 07.06.2020, 10:11 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal, Dominic Thiem

Thiem veranstaltet vom 7. bis zum 11. Juli das Exhibition-Event "Thiem's 7" - unter anderem Gael Monfils und Matteo Berrettini sind bereits fix fürs Starterfeld. Offenbar will Thiem aber den Sandplatz-Superstar schlechhin verpflichten: Rafael Nadal!

"Ich habe mit ihm telefoniert, ihm diese Exhibition schmackhaft gemacht", sagte Thiem gegenüber der Kronen-Zeitung. "Er wäre eine Riesenattraktion für Kitz." Insgesamt geht es um 300.000 Euro Preisgeld, 100.000 Euro warten auf den Gewinner.

Thiem und Nadal hatten sich in den letzten Jahren spannende Duelle geliefert, unter anderem in den French-Open-Finals 2018 und 2019, mit dem besseren Ausgang für Nadal, den 12-fachen-Sieger in Roland Garros. Zuletzt hatte Thiem im Viertelfinale der Australian Open jedoch in einem Fünf-Satz-Thriller gewonnen.

Ob Nadal der Einladung folgt, scheint aktuell noch offen. Zurzeit findet in Spanien eine Exhibition-Serie statt, allerdings ohne "Rafa". Der hatte sich zuletzt wenig begeistert gezeigt, was Turniere ohne Zuschauer vor Ort angeht, was beispielsweise aktuell auch die US Open planen.

Thiem ist aktuell bei der Generali Austrian Pro Series in Wien am Start und plant die Teilnahme an weiteren Einladungsturnieren in Berlin, Nizza, Belgrad und Belgien.

"Thiem's 7": Auch Dennis Novak am Start - ein Platz ist noch frei

Mit Dennis Novak ist auch Thiems bester Kumpel in Kitz dabei, außerdem Karen Khachanov, Andrej Rublev und Borna Coric. Und eben Monfils und Berrettini. sein. Damit ist nur noch ein Platz im Feld frei. Den Namen wollen Wolfgang und Dominic Thiem, gemeinsam mit den Kitzbüheler Organisatoren, rund um Markus Bodner, Herbert Günther und Florian Zinnagl, in der nächsten Woche bekanntgeben, heißt es. Sollte er Rafael Nadal heißen, wäre die Sensation perfekt!