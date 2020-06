tennisnet.com › Austrian Pro Series

Generali Austrian Pro Series: Dominic Thiem muss gegen Jurij Rodionov über drei Sätze gehen

Erstes Match, erster Sieg für Dominic Thiem in der zweiten Gruppenphase der Generali Austrian Pro Series. Gegen Jurij Rodionov musste der Turnierfavorit allerdings über drei Sätze gehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.06.2020, 18:06 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem musste sich erst eingrooven

Jurij Rodionov hat zu Beginn des vom Mittwoch auf Freitag verschobenen Matches gegen Dominic Thiem gespielt, als ginge es um sein Tennisleben. Kein Vergleich jedenfalls zum unausgegorenen Auftritt gegen Lenny Hampel am Donnerstag, nein, im ersten Satz übernahm der Außenseiter gegen Thiem ganz klar das Kommando, nahm seinem Gegner zweimal den Aufschlag ab und gewann mit 6:2.

Dominic Thiem andererseits hat mit 26 Jahren die nötige Ruhe und Erfahrung, um zu wissen, dass jeder große Lauf irgendwann zu seinem Ende kommt. Und so reichte der Nummer drei der Welt eine leichte Anhebung seines Niveaus, während Rodionov nun mehr Fehler einstreute, öfter aus der Defensive heraus agieren musste. Der Satz-Ausgleich zum 6:3 wackelte nur im siebten Spiel kurz.

In der Entscheidung gelangen Thiem zwei Breaks in Folge, der Widerstand Rodionovs war gebrochen. Am Ende siegte der Favorit mit 2:6, 6:3 und 6:1. Thiem ist damit in der Gruppe A automatisch eine Runde weiter, ebenso wie Lenny Hampel.

Hier der Live-Ticker zum Nachlesen.