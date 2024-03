Genie Bouchard gewinnt Familienduell - aber spielt sie noch mal Tennis?

Ex-Top-Ten-Spielerin Genie Bouchard hat bei der kanadischen Version des "Familienduells" gewonnen. Aber sieht man sie noch mal auf dem Tennisplatz?

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.03.2024, 18:46 Uhr

Genie Bouchard

Ein Sieg ist immer gut fürs Selbstvertrauen - egal wie er zustande gekommen ist. Aber auch in welcher Disziplin? Man weiß es nicht.

Genie Bouchard jedenfalls hat vor Kurzem ordentlich gefeiert, denn mit ihrer Familie hat sie beim kanadischen "Family Feud" abgeräumt, hierzulande bekannt als das "Familienduell".

Drei Mal schafften es Genie und ihre Familie (Schwester Beatrice, Bruder Will, Cousine Celeste und deren Ex-Freunde Ryan) ins Finale, ohne dass es mit dem großen Sieg klappte. Im letzten Anlauf aber dann doch - dank Genie, die am Ende die Nerven bewahrte. Der Lohn: 10.000 kanadische Dollar. Und die Erkenntnis, dass der gute alte Werner Schulze-Erdel deutlich mehr Liebe zum Spiel versprühte als sein kanadisches Pendant.

Genie und ihr Beinahe-Date mit Justin Bieber

Genie plauderte dennoch auch über ihr Privatleben im Rahmen der Shows - und gestand, dass sie einst beinahe ein Date mit Justin Bieber hatte.

Der war ihr großer "Crush", und nach einem gemeinsamen Charity-Match habe er sie tatsächlich gefragt, ob sie danach noch etwas Zeit mit ihm verbringen wolle. Genie aber sagte ab, weil sie einen Freund hatte zu jener Zeit. "Ich glaube, ich verdiene den Freundin-des-Jahrzehnts-Award", scherzte sie.

Spielt Genie Bouchard noch Tennis?

Bieber hin, 10 Riesen her - denn diese sind natürlich Peanuts im Vergleich zu dem, was Genie früher auf dem Tenniscourt, durch Werbeverträge oder vor Gericht aufgrund ihres Sturzes in einer Umkleidekabine bei den US Open, verdient hat. Und wohl auch aktuell für ihre Unterschrift in einer anderen Sportart einheimst: beim Pickleball.

Denn wie sie im Vorjahr bekannt gegeben hatte, steht sie für 2024 bei der PPA-Tour unter Vertrag, beim Pickleball also, das in den USA wächst und wächst. Und sich die Aufmerksamkeit einiges kosten lässt. Bei den Herren hat man unter anderem Jack Sock und Sam Querrey verpflichtet, und speziell Sock trifft die kleine Plastikkugel fantastisch.

Was die Pickleball-Sache für Genies Tennis bedeutet? Scheint nach wie vor in den Sternen zu stehen. Dabei hatte sie hier die vergangenen Jahre nach diversen Verletzungen immer wieder um ein Comeback gekämpft. Ihr letzter Auftritt allerdings stammt aus dem Herbst.

Ob es noch mal für einen seriösen Versuch reicht, in alte Sphären aufzuspielen? 2014 stand Bouchard im Wimbledonfinale und schaffte es bis auf Platz 5 der Tenniswelt. Zehn Jahre ist das mittlerweile schon her...