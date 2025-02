Große Emotionen! Bencic holt als erste Mutter seit zwei Jahren WTA-Titel

Belinda Bencic hat es geschafft! Mit einem 4:6, 6:1 und 6:1-Erfolg über Ashlyn Krueger holte sie beim WTA-Tour-500-Turnier in Abu Dhabi ihren ersten Titel als Mama. Dabei war dies erst ihr vierter Tour-Event seit Geburt ihrer Tochter Bella im April 2024.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 09.02.2025, 08:16 Uhr

© Getty Images Belinda Bencic feierte mit Töchterchen Bella

Die Schweizerin hatte nach ihrer Rückkehr ins Geschehen im Oktober 2024 zunächst an einem WTA-125-Event, einem ITF-Challenger und den Billie Jean King Cup-Playoffs teilgenommen und dann in der ersten Woche dieser Saison ihr Comeback auf WTA-Niveau beim United Cup gegeben. Nach einem erstaunlichen Lauf bei den Australian Open, der sie bis ins Achtelfinale führte, gelang ihr nun der größte Coup seit dem Comeback.

Nach 2 Stunden und 23 Minuten fuhr die 27-Jährige in Abu Dhabi den 4:6, 6:1 und 6:1-Finalsieg gegen die US-Amerikanerin Ashlyn Krueger ein und gewann somit das Turnier bereits zum zweiten Mal nach 2023. Insgesamt ist es Bencic’s neunter WTA-Einzeltitel.

"Ein ganz besonderer Moment"

"Natürlich waren die Emotionen groß", sagte Bencic nach ihrem Sieg. "Es war ein hartes Finale, ich hatte das Gefühl, ich musste im zweiten und dritten Satz meinen Turbo einschalten. Es war ein ganz besonderer Moment, Bella im dritten Satz dort zu sehen", meinte sie über die Anwesenheit ihrer kleinen Tochter.

Mit ihrem Turniersieg ist Bencic die erste Mutter, die einen WTA-Einzeltitel holt, seit Elina Switolina im Mai 2023 in Straßburg die Sieger-Trophäe in die Höhe stemmte. Die Schweizerin wird derzeit auf Platz 157 der WTA-Weltrangliste geführt und ist damit die am drittschlechtesten gereihte Spielerin, die seit Einführung dieser Turnierklasse einen WTA-500-Titel gewonnen hat. Nur Alexandra Dulgheru (2009 in Warschau, Rang 201) und Serena Williams (gewann 2011 in Stanford, Rang 169) konnten als schlechter platzierte Spielerinnen ein WTA-500-Event gewinnen.

