Großzügige Geste zum Abschied: Die ATP schenkt Dominic Thiem 500 Punkte!

Da haben sich die Statistiker bei der ATP aber besonders großzügig gezeigt: Denn im Live-Ranking am Montag wurde Dominic Thiem plötzlich wieder unter den Top 100 geführt. Weil er gestern Alexander Zverev in Wien besiegt hat.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.10.2024, 15:33 Uhr

Die Wirkungsmacht von Dominic Thiem auf der ATP-Tour ist doch noch um einiges größer, als alle Fans ohnehin schon angenommen haben: Denn mit einem schnellen Blick auf das Live-Ranking wird der Österreicher seine Karriere als Top-100-Mann beenden. Warum? Weil ihm für sein gestriges 6:3 gegen Alexander Zverev im Rahmen des großen Farewells in der Wiener Stadthalle ganz elegant 500 Punkte zugeschrieben wurden.

Man stelle sich nun vor, Thiem würde auf einer Welle der Euphorie tatsächlich auch noch zum Titel bei den Erste Bank Open 2024 reiten (und also noch einmal 500 Punkte dazugewinnen): Das würde den Wien-Champion von 2019 dann sogar unter die Top 50 katapultieren.

Spätestens dann wird die ATP aber wohl auch den freundlichen Faux-Pas korrigiert haben. Und Dominic Thiem so oder so glücklich und mit sich im Reinen in den Sonnenuntergang reiten.

Ach, ja: Alexander Zverev ist auch nicht ganz leer ausgegangen. Beim Deutschen hat die ATP einen Zuwachs von 240 für die Finalniederlage gegen Thiem notiert.