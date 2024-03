Hat Novak Djokovic einen Italien-Komplex?

Die Pleite gegen Luca Nardi in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells war die dritte Niederlage von Novak Djokovic gegen einen Italiener in Folge.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 12.03.2024, 09:24 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic am Montagabend in Indian Wells

Novak Djokovic spricht fließend Italienisch, eines der vielen Talente des Weltranglisten-Ersten. Und es könnte durchaus sein, dass Djokovic nach seinen letzten drei Niederlagen seinem jeweiligen Bezwinger in dessen Muttersprache gratuliert hat. Gut, mit Jannik Sinner, gegen den Djokovic bei den Davis Cup Finals und bei den Australian Open verloren hat, hätte der Serbe auch auf Deutsch Freundlichkeiten austauschen können. Natürlich spricht der Branchenprimus auch diese Sprache.

Und nun also diese Niederlage gegen Luca Nardi in der dritten Runde von Indian Wells 2024. Kann passieren, den Sieg beim Turnier im Tennis Paradise hat Novak Djokovic längst von seiner Bucket List gestrichen. Schließlich hat er dort schon fünfmal triumphiert. Aber auf die leichte Schulter hat Djokovic das Match gegen Nardi sicherlich nicht genommen. So etwas passiert im Zweifel bei anderen Turnieren, etwa in Monte-Carlo (wo er im vergangenen Jahr gegen Lorenzo Musetti verlor - wieder einen Italiener!).

Sinner höhlt den Felsen Djokovic

Die einzige andere Djokovic-Pleite in der vergangenen Saison, die in die Kategorie der Niederlage gegen Nardi gefallen ist, war wohl jene in Banja Luka gegen Landsmann Dusan Lajovic. Wenige Wochen später war das aber Makulatur, Novak Djokovic holte rechtschaffen ungefährdet den Titel bei den French Open. Ach, ja: Wenn von Niederlagen gegen Italiener die Rede ist, sollte man jenen in Wien gegen Lorenzo Sonego nicht vergessen. Da allerdings hatte Noel herzlich wenig Antrieb gelegt. Schließlich war der Status der Nummer eins am Ende des Jahres 2020 schon gesichert.

Andererseits ist der Sieg von Luca Nardi ja vielleicht ein Signal an viele andere Spieler, am Denkmal Djokovic vielleicht ein bisschen kräftiger zu rütteln. Und nicht schon ehrfürchtig ergriffen auf den Court zu gehen und die wahrscheinliche Niederlage dezent zu akzeptieren. Denn natürlich ist Novak Djokovic in jedem einzelnen Match, das er bestreitet, immer noch der Favorit. Aber gerade Jannik Sinner hat gezeigt, dass steter Tropfen den Stein höhlt. Selbst bei einer Legende wie Novak Djokovic.

