HEAD „Make a Racket“: Fotograf Paul Zimmer - „Wir müssen ganz nah ran“

Paul Zimmer begleitet den professionellen Tenniszirkus fast vier Jahrzehnte lang als Fotograf. Im Hub „Make a Racket" von HEAD erzählt der legendäre Bildermacher, worauf es bei seinem Job ankommt.

Gibt es mehr als einen Paul Zimmer? Diese Frage stellt man sich manchmal, wenn man die professionelle Tennistour(en) begleitet. Da hat man den Star-Fotografen doch gerade erst in Roland Garros gesehen - und wie im Handumdrehen bannt Zimmer schon in Stuttgart die nächsten Bilder auf seine digitale Speicherkarte. Und bevor es in Wimbledon zum nächsten Saison-Highlight geht, hat Zimmer auch noch ein paar professionelle Stationen zu absolvieren.

Tennis ist spätestens seit 1985 das Feld der Expertise, das Paul Zimmer in unnachahmlicher Weise beackert. Den Einstieg in die Fotografen-Laufbahn hat er allerdings über den alpinen Ski-Weltcup gefunden, wie Zimmer vor vielen Jahren einmal in einem Essay erzählte.

Wie alle professionellen Sport-Fotografen, so ist auch Paul Zimmer stets mit schwerem Gerät unterwegs. Wie man dieses am besten einsetzt, beschriebt ein mehrteiliges Tutorial im Hub „Make Your Racket“ von HEAD.

Paul Zimmer - „Wir wollen die Gesichter der Spieler sehen“

„Das Wichtigste ist, die richtigen Werkzeuge für den Job zu haben“, erklärt Paul Zimmer also. „Was nicht heißt, dass man nicht auch mit seinem Handy gute Bilder machen kann, wenn man ein Match ansieht. Man kann sicherlich die Atmosphäre einfangen und ein Gefühl für die Dimensionen des Platzes bekommen.“ Sowie man allerdings richtig nah ran geht, verlören die Bilder mit einem Smartphone rapide an Qualität.

Worum es als Sport-Fotograf geht, egal in welchen Disziplinen? „Wir wollen die Spieler wirklich genau sehen, besonders ihre Gesichter. Wir müssen ganz nah ran. Und dafür benötigen wir richtig feine Kameras.“ Und kaum jemand kann diese so einsetzen wie Paul Zimmer.

