Heute um 18 Uhr bei Kasi live: Marcos Baghdatis und Yevgeny Kafelnikov!

Für die heutige Show Kasi live Nr. 15 auf Instagram (tennisnetnews) hat Christopher Kas zwei Legenden am Start - Marcos Baghdatis und Yevgeny Kafelnikov!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.04.2020, 16:30 Uhr

© Getty Images Marcos Baghdatis

Beim Namen "Marcos Baghdatis" klappert es bei vielen direkt im Ohr: Denn Baghdatis hatte bei den Australian Open 2012 seinen wohl "berühmtesten Moment", als er im Match gegen Stan Wawrinka beim Seitenwechsel vier Schläger zerstörte - und am Ende gar nicht mehr den Aufwand betrieben hatte, sie aus der Folie zu nehmen. 90 Sekunden Ruhm, auf die Baghdatis im Rückblick nicht stolz ist: "Die Message, die ich jungen Fans damit gegeben habe - das bedauere ich. Weil ich das nicht bin", sagte der 34-Jährige im Vorjahr bei seinem Rücktritts-Pressekonferenz in Wimbledon.

Er möchte "als glücklicher, umgänglicher Mensch" in Erinnerung bleiben. Schließlich gehe es darum, "für den Nachbarn dazusein oder für den Kollegen, für den Gegner, für die Menschen", erklärte er damals auch. Gerade in heutigen Zeiten wohl die besten Eigenschaften, die man haben kann. Was Kasi noch alles aus Baghdatis herauskitzeln wird? Wir sind gespannt!

Ebenso auf den zweiten Gast - Yevgeny Kafelnikov, einen der talentiertesten Spieler der 1990er-Jahre, Sieger der French Open 1996, der Australian Open 1999 und Nummer 1 im ATP-Ranking.

Kafelnikov ist nach seiner aktiven Karriere zwei der typischen Tennisspieler-Hobbys recht professionell nachgegangen, dem Golf und dem Poker - und hat bestimmt einiges mehr zu berichten!

Baghdatis und Kafelnikov - ab 18 Uhr bei Kasi live Nr. 15 auf Instagram unter tennisnetnews!