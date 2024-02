Heute vor 20 Jahren: Als Roger Federer erstmals die Nummer 1 der Welt wurde

Am 2. Februar 2004 stand Roger Federer zum ersten Mal an der Spitze der Tennis-Weltrangliste. Insgesamt hielt er sich 310 Wochen lang dort.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.02.2024, 01:35 Uhr

Roger Federer gewann 2004 erstmals die Australian Open - und da er die vergangenen 52 Wochen ebenfalls sehr erfolgreich gespielt hatte, war es nur logisch: Der Schweizer stand am Tag drauf zum ersten Mal ganz oben in der ATP-Weltrangliste.

Federer hatte auf dem Weg zum Titel unter anderem Lleyton Hewitt, Juan Carlos Ferrero und im Endspiel Marat Safin geschlagen. Und löste damit Andy Roddick als Nummer 1 der Welt ab. Der US-Amerikaner hatte die Spitzenposition erst im November 2003 eingenommen, auch infolge seines Sieges bei den US Open. Würde es also in den kommenden Jahren ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben?

Nix da, zumindest nicht zwischen Federer und Roddick. Federer blieb vom 2. Februar 2004 bis zum 17. August 2008 der Spitzenreiter, musste dann - auch aufgrund des verlorenen legendären Wimbledonendspiels - den bis dato ewigen Zweiten Rafael Nadal vorbeilassen. 2009, nach seiner erfolgreichen Revanche auf dem Heiligen Rasen, zog Federer dann wieder an Rafa vorbei; der wiederum schnappte sich die 1 wieder nach dem Paris-Titel 2010.

2011 dann schnellte Novak Djokovic an den beiden Langzeitrivalen vorbei, 2012 wiederum kam Federer mit dem Wimbledontitel in der Tasche nochmals in den Genuss der Topposition - und zog in diesem Rahmen auch an Pete Sampras als Rekordhalter (bis dato: 286 Wochen) vorbei.

2018 baute der Maestro diesen Rekord dann auf die finalen 310 Wochen aus und war dabei auch der älteste Weltranglisten-Führende.

Federer-Rekord: Einer sollte bleiben

Der Gesamtrekord aber fiel bald: Novak Djokovic nämlich geht in dieser Woche bereits in seine 410. (!) als Nummer 1 der Welt und liegt damit um stolze 100 Wochen vor Federer.

Und der Rekord als "Ältester"? Könnte auch bald an den Djoker gehen: Federer war in seiner letzten Woche als Nummer 1 knapp 37 Jahre alt - Djokovic könnte diesen Meilenstein in diesem Frühjahr überbieten...

Ein Rekord aber sollte Federer bleiben: der mit den meisten Wochen am Stück an der Spitze. 237 waren das - hier liegt Djokovic "nur" bei 122.