"Hoffe, du stirbst": Elina Svitolina veröffentlicht Hasskommentare

Nach ihrem Viertelfinal-Aus in Montreal wurde Elina Svitolina mit äußerst unschönen Hasskommentaren konfrontiert.

von SID

zuletzt bearbeitet: 06.08.2025, 14:22 Uhr

© Getty Images Elina Svitolina schied im Montreal-Viertelfinale aus

Nach den deutschen Tennisspielerinnen Eva Lys und Tamara Korpatsch hat sich auch die Ukrainerin Elina Svitolina (30) gegen Hasskommentare in den Sozialen Medien zur Wehr gesetzt. Die Weltranglisten-13. teilte auf ihrem Instagram-Account Fotos von beleidigenden und teils bedrohlichen Nachrichten. In einer davon hieß es: "Ich hoffe, du stirbst heute Nacht."

Svitolina, die zuvor ihr Viertelfinale beim WTA-Turnier in Montreal (Kanada) verloren hatte, fügte den Hassnachrichten eine eindringliche Botschaft hinzu: "Ich bin Mutter, bevor ich Athletin bin. Die Art und Weise, wie ihr mit Frauen – mit Müttern – sprecht, ist beschämend. Wenn eure Mütter eure Nachrichten sehen würden, wären sie angewidert."

Auch Lys und Korpatsch wehren sich

Beim 1000er-Turnier unterlag Svitolina der früheren japanischen Weltranglistenersten Naomi Osaka mit 2:6 und 2:6. Svitolina ist mit dem französischen Profi Gael Monfils verheiratet, der ebenfalls in den Hassnachrichten erwähnt wurde. Gemeinsam hat das Paar eine Tochter.

Bereits im Juni hatte Lys öffentlich über Anfeindungen im Netz gesprochen. Ende Juli meldete sich auch Korpatsch zu Wort: "Wie ihr alle sagt: Ich bin scheiße, ich kann nicht aufschlagen, ich spiele schlechtes Tennis. Wenn ich so schlecht bin, warum zur Hölle wettet ihr auf mich?", schrieb Korpatsch in ihrer Instagram-Story.

