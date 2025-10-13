Iga Swiatek stößt in ewigem Preisgeld-Ranking auf Rang zwei vor

Seit Montag liegt Iga Swiatek im ewigen Preisgeld-Ranking der Frauen auf dem zweiten Platz. Auf Rekordhalterin Serena Williams fehlt derzeit noch einiges.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.10.2025, 18:31 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Iga Swiatek überholte Venus Williams

Aus rein sportlicher Perspektive verlief die vergangene Woche für Iga Swiatek mit dem Viertelfinal-Aus in Wuhan nicht wirklich nach Wunsch. Nach der Niederlage gegen Jasmine Paolini sind ihre Chancen, das Jahr als Nummer eins der Welt zu beenden, nur mehr theoretischer Natur. Denn Swiateks Rückstand auf Arna Sabalenka im Race beträgt aktuell 1632 Punkte - und ist damit größer als der Wert von 1500 Zählern, den es im Falle eines ungeschlagenen Turniersiegs bei den WTA Finals gibt.

Damit Swiatek noch als Weltranglistenerste überwintern kann, müsste sie vor dem letzten Saisonhighlight in Riad (1. bis 8. November) also per Wildcard an einem weiteren Turnier teilnehmen. Was die sechsfache Grand-Slam-Siegerin wohl kaum machen wird. Immerhin in einem anderen Ranking hat Swiatek die Nase gegenüber Sabalenka aber noch vorne.

Swiatek und Sabalenka jagen Serena

Bislang spielte Swiatek (42.945.49 US-Dollar) in ihrer Karriere nämlich knapp mehr Preisgeld ein als Sabalenka (42.480.621 US-Dollar). Seit Montag liegt die Polin im ewigen Preisgeld-Ranking damit auf Rang zwei. Durch die 83.250 US-Dollar, die sie für ihre Viertelfinalteilnahme in Wuhan bekam, überholte Swiatek die US-Amerikanerin Venus Williams (42.867.364 US-Dollar).

Während in diesem Jahr wohl auch noch Sabalenka an Venus Williams vorbeiziehen wird, fehlt dem aktuellen Spitzenduo auf Rang eins noch ein gutes Stück. Schließlich spielte Serena Williams im Laufe ihrer Karriere 94.816.730 US-Dollar ein. Insbesondere für die erst 24-jährige Swiatek scheint aber auch dieser Wert in Reichweite.

Das ewige Preisgeld-Ranking im Überblick