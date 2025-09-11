Preisgeld: Aryna Sabalenka kratzt an Serena Williams' Rekordmarke

Ihr Triumph bei den US Open zahlte sich für Aryna Sabalenka auch in finanzieller Hinsicht aus. Die Weltranglistenerste wird in dieser Saison den Preisgeld-Saisonrekord von Serena Williams knacken.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.09.2025, 19:03 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka triumphierte in New York

Nicht nur in der Weltrangliste ist Aryna Sabalenka auf der WTA-Tour aktuell die Nummer eins. Durch ihren Triumph bei den US Open, der ihr die Rekordsumme von fünf Millionen US-Dollar einbrachte, liegt die Belarussin nun auch in der Preisgeld-Rangliste des Jahres 2025 voran. Mit 12.133.419 US-Dollar führt die 27-Jährige diese Wertung klar vor Wimbledon-Siegerin Iga Swiatek (9.067.057 US-Dollar) an.

Sabalenkas Saison zählt schon jetzt zu den ertragreichsten aller Zeiten. Einzig Serena Williams verdiente im Jahr 2013 dank ihrer Leistungen auf dem Court noch etwas mehr Geld als die aktuelle Weltranglistenerste. Unter anderem dank ihrer Erfolge in Roland-Garros und bei den US Open kassierte der Superstar damals ein Preisgeld von 12.385.572 US-Dollar.

Sabalenka in ewiger Preisgeld-Rangliste auf Rang vier

Da in dieser Spielzeit etwa noch die 1000er-Turniere in Peking (24. September bis 5. Oktober) und Wuhan (6. bis 12. Oktober) sowie die WTA Finals in Riad (1. bis 8. November) anstehen, wird Sabalenka Williams' Rekordmarke mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit knacken. Alleine für das Absolvieren aller drei Gruppenpartien kassierten die Spielerinnen bei den WTA Finals im Vorjahr 335.000 US-Dollar, ein Sieg in der Gruppenphase war 350.000 US-Dollar wert.

Sollte Sabalenka, die freilich längst für das Saisonfinale in Saudi-Arabien qualifiziert ist, also verletzungsfrei bleiben, wird sie an Williams vorbeiziehen und einen neuen Rekord aufstellen. In der ewigen Preisgeld-Rangliste fehlt der Belarussin übrigens noch ein ganzes Stück auf die 23-fache Einzel-Major-Siegerin: Während Sabalenka in ihrer Karriere bislang 42.300.521 US-Dollar einspielte, waren es bei Williams 94.816.730 US-Dollar. Venus Williams (42.867.364 US-Dollar) und Swiatek (42.595.015 US-Dollar) könnte die Weltranglistenerste hingegen noch in diesem Jahr einholen.

