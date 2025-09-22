Iga Swiatek wieder auf Augenhöhe mit Aryna Sabalenka

In den letzten Monaten schien Iga Swiatek der aktuellen Weltranglistenersten Aryna Sabalenka etwas hinterherzulaufen. In diesem Sommer rückte die Polin wieder näher heran und hat die Belarussin zumindest in einer laufenden Statistik überholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.09.2025, 07:40 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Iga Swiatek durfte sich in Seoul über den dritten Titel des Jahres freuen.

Mit dem Titelgewinn im koreanischen Seoul hat Iga Swiatek am Sonntag den dritten Titel der Saison feiern können. Die Polin wird das Jahr 2025 nicht nur durch den Erfolg beim 500er-Turnier in Asien als Erfolg werten. Der Triumph in Wimbledon dürfte das herausregendes Argument sein.

Mit ihrem Comebacksieg im Endspiel hat die Weltranglistenzweite zumindest in einer Wertung die aktuell nahezu unantastbare Aryna Sabalenka überholen können. 57 Siege sind in der Jahresstatistik für Iga Swiatek festgehalten. Sabalenka kommt aktuell auf 56 Erfolge in der laufenden Saison.

https://x.com/OptaAce/status/1969722812849123669

Swiatek und Sabalenka traten bei 16 Turnieren an

Ein Indiz dafür, dass beide Spielerinnen in der Konstanz auf Augenhöhe agieren. Iga Swiatek spielte in diesem Kalenderjahr mit 16 Turnieren ebenso viele Events wie ihre große Widersacherin.

Das einzige Duell in diesem Jahr ging im Halbfinale von Roland Garros in drei Sätzen an Sabalenka. Vor allem das Ende der Begegnung dürfte bei Iga Swiatek noch tief sitzen. 0:6 endete der dritte Satz aus Sicht der früheren Weltranglistenersten.

Es wird aus Sicht von Swiatek also zeit für ein weiteres Aufeinandertreffen.