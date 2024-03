Indian Wells: Coco Gauff bricht Rekord - und weiß es nicht einmal

50 Siege als Teenagerin bei WTA-Tour-1000-Turnieren - das hat vor Coco Gauff noch keine Spielerin geschafft.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.03.2024, 07:48 Uhr

© Getty Images Coco Gauff kann als Teenagerin sogar noch nachlegen

Coco Gauff musste nach ihrem sensationellen Comeback-Sieg gegen Clara Bures in Runde eins des WTA-Tour-1000-Turniers in Indian Wells erst einmal beim Platzsprecher nachfragen. Aber es stimmte tatsächlich: Gauff hatte als erste Teenagerin 50 Match-Siege bei Events dieser Kategorie gefeiert. Und das, nachdem sie nach verlorenem Durchgang eins im zweiten Akt mit 0:2 und in der Entscheidung sogar mit 0:4 zurückgelegen war.

Zur Einordnung muss indes gesagt werden: Die 1000er-Kategorie wurde erst 2009 eingeführt, vor Gauff hatten also ein paar ziemlich talentierte Teenager gar nicht die Chance, so viele Siege zu feiern wie die US-Open-Triumphatorin von 2023.

Gauff wird aggressiver

Dass das Comeback überhaupt nötig war, hatte mal wieder mit der großen Schwäche von Gauff zu tun: der Vorhand. Viel zu oft landeten die Bälle der US-Amerikanerin zu kurz im Feld, Buren wusste das zu nutzen. Erst in der Endphase fand Gauff die nötige Länge und Aggressivität, um sich doch noch für die dritte Runde zu qualifizieren.

Da wartet mit Lucia Bronzetti nun eine Gegnerin, die allemal in der Reichweite von Gauff liegt. Die übrigens das Publikum im Tennis Paradise mit ihrer Aufholjagd so richtig mitzunehmen wusste. Und ein paar Tage hat Gauff ja noch Zeit, um ihre Rekordnummer nach oben zu schrauben: Denn sie wird erst am 13. März 2024 das 20. Lebensjahr vollenden.

