Indian Wells: Medvedev bescheinigt sich zu viel Adrenalin

Die Reaktion auf seinen Sieg gegen Arthur Fils im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells fiel bei Daniil Medvedev ungewohnt emotional aus. Dafür hatte der Russe schnell eine Erklärung parat.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.03.2025, 12:41 Uhr

© Getty Images So kennt man Daniil Medvedev eigentlich gar nicht

Nein, das war genau das Gegenteil des „Dead Fish“, den Daniil Medvedev ja nach seinem größten Karriere-Triumph in Flushing Meadows 2021 zur Vorstellung brachte. In New York City sank Medvedev mit heraushängender Zunge einfach zu Boden - am gestrigen Donnerstag in Indian Wells hüpfte der Russe über den Court im Stadium 1 des Tennis Paradise wie ein Teenager, der in der Nachspielzeit das entscheidende Tor für seine Schulmannschaft geschossen hat. Dabei hatte er “nur” das Halbfinale erreicht - wenn auch nach einem dramatischen Match gegen Arthur Fils.

Wer nun dachte, dass diese Art des Jubels auch an seinen Gegner adressiert war, lag offiziellen Angaben zufolge falsch. Fils trägt seine Emotionen ja sehr offen zur Schau, auch während der sehr unterhaltsamen drei Sätze gegen Medvedev. Die eher kindlich anmutende Hüpferei von Medvedev hast damit aber angeblich nichts zu tun. Erklärte der Russe nach dem Match.

Medvedev nun gegen Rune

„Wenn ich das Match mit einem Gewinnschlag abgeschlossen hätte, wäre ich weniger aufgeregt gewesen“, sagte Medvedev also. „Weil ich war überrascht. Ich dachte, der Punkt wäre schon vorbei und es würde weitergehen. Und er hat verschlagen. Das passiert. Ich war überrascht und das hat mein Adrenalin ein bisschen zu sehr gepusht. Ich konnte es nicht kontrollieren.“

In dieser Saison ist es für Daniil Medvedev noch nicht rund gelaufen. Schmerzhaft waren vor allem zwei Niederlagen: jene gegen Learner Tien bei den Australian Open und zuletzt gegen Tallon Griekspoor in Dubai. „Je öfter man Matches wie diese verliert, umso mehr Selbstvertrauen verliert man in engen Situationen. Wenn ich heute verloren hätte, hätte ich mich richtig schlecht gefühlt.“

Nun hat Medvedev wie seine noch verbliebenen Konkurrenten einen Tag Pause. Weiter geht es in der Vorschlussrunde gegen Holger Rune, gegen den Medvedev im Head-to-Head mit 2:1 führt.

