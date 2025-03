Indian Wells: Sabalenka ohne Probleme, Bencic schlägt Shnaider

Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka gab beim WTA-Tour-1000-Event in Indian Wells gegen die Italienerin Lucia Bronzetti nur drei Games ab. Ebenfalls ins Achtelfinale zog Belinda Bencic ein.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 11.03.2025, 08:34 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Aryna Sabalenka ließ in der dritten Runde in Indian Wells wenig anbrennen

Sabalenka hatte erwartungsgemäß gegen Bronzetti, die im WTA-Ranking auf Platz 62 steht, wenig Probleme. Nach 74 Minuten Spielzeit stand ein 6:1, 6:2 für die Weißrussin zu Buche, die nun im Achtelfinale auf Überraschungsfrau Sonay Kartal treffen wird.

Die Britin, Nummer 83 in der Weltrangliste, hatte sich in der kalifornischen Wüste durch die Qualifikation gekämpft und nun im Hauptfeld ihren Siegeszug gegen Varvara Lepchenko, Beatriz Haddad Maia und Polina Kudermetova fortgesetzt.

Weiterhin in blendender Form präsentiert sich Belinda Bencic. Die Schweizerin besiegte an ihrem 28. Geburtstag die an Nummer 13 gesetzte Russin Diana Shnaider mit 6:4 und 6:4. Für Bencic, die erst vor wenigen Monaten ihr Comeback nach Babypause gegeben hatte, war es in diesem Jahr bereits der vierte Sieg gegen eine Top 20-Spielerin.

Bencic trifft im Achtelfinale auf die Weltranglisten-Dritte Coco Gauff, die sich gegen Maria Sakkari mit 7:6 (7:1) und 6:2 durchsetzte. Gauff und Bencic spielten bereits im Januar im Achtelfinale der Australian Open gegeneinander, damals setzte sich die 20-jährige Amerikanerin in drei Sätzen durch.

Ebenfalls im Achtelfinale stehen Jasmine Paolini und Donna Vekic. Während die Italienerin gegen die Rumänin Jaqueline Cristian mit 6:4, 3:6 und 6:4 die Oberhand behielt, nahm die Kroatin die an Position 10 gesetzte Emma Navarro mit 7:6 (5) und 6:1 aus dem Turnier.

Einzel-Tableau der Damen in Indian Wells