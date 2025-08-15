Ist Holger Rune der Berti Vogts des Tennissports?

Holger Rune ist beim ATP-Masters in Cincinnati gegen Terence Atmane ausgeschieden. Kein Grund zur Panik für den dänischen Jungprofi, der sich oftmals der Kritik stellen muss, dass es nie so ganz reicht.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 15.08.2025, 16:59 Uhr

© Getty Images Holger Rune steht oft in der Kritik von Fans und Beobachtern.

Für Holger Rune endete das ATP Masters in Cincinnati mit einer Niederlage gegen Terence Atmane im Viertelfinale. Was klingt wie eine kleine Blamage, ist bei den gezeigten Leistungen des Franzosen erklärbar. Atmane spielte sich in den letzten Tagen in Ohio in einen Rausch. Für den dänischen Top-Ten-Spieler eine Niederlage, die passieren kann. Doch der Däne steht besonders im Fokus der kritischen Stimmen.

„Wenn ich über das Wasser laufe, dann sagen meine Kritiker: Nicht mal schwimmen kann er!“ Diesen Satz sagte einst der ehemalige deutsche Fußball-Nationaltrainer und Gladbach-Legende Berti Vogts. Vogts stand oft besonders bei den Kritikern im Kreuzfeuer. Holger Rune kennt dies auch.

Rune fehlen die Grand-Slam-Erfolge

Grund dafür sind sicherlich die vielen Possen um verschiedene Coachingwechsel, verschenkte Titelchancen und der bis heute fehlende große Erfolg bei einem Grand Slam. Auch aktuell sind in Bezug auf Holger Rune eher die kritischen Stimmen wahrzunehmen. Doch wirklich gerechtfertigt ist das nicht.

Denn der 22-Jährige spielt durchaus eine tolle Saison. Dem Endspiel beim Masters in Indian Wells folgte der Turniersieg beim 500er-Event in Barcelona, inklusive Finalerfolg gegen Carlos Alcaraz. Die Rückkehr unter die besten Zehn der Tenniswelt folgte. Nur bei den Majorturnieren reichte es maximal für das Achtelfinale in diesem Jahr. Die US Open sind die letzte Chance in 2025, um diesen Fluch zu besiegen.

Erst dann dürfte sich Holger Rune über mehr Anerkennung in der breiten Öffentlichkeit erfreuen dürfen. Sonst bleibt doch nur noch die Option über das Wasser zu laufen.