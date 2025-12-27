Jack Draper sagt für Australian Open ab

Jack Draper kann aufgrund seiner hartnäckigen Verletzung am linken Schlagarm auch nicht an den Australian Open teilnehmen.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 27.12.2025, 07:56 Uhr

© Getty Images Jack Draper verpasst die Australian Open

Der Weltranglistenzehnte Jack Draper wird die Australian Open im Januar in Melbourne verpassen. Den Briten plagt weiterhin eine hartnäckige Verletzung am linken Schlagarm, die eine Teilnahme am ersten Highlight der neuen Tennissaison unmöglich macht. Das teilte der 24-Jährige in den Sozialen Medien mit.

"Es ist eine wirklich, wirklich schwere Entscheidung", sagte Draper, der seit den US Open im August kein Spiel mehr bestritten hat. Er sei "am absoluten Ende des Heilungsprozesses, aber direkt in ein Best-of-five-Match zurückzukehren, scheint im Moment keine kluge Entscheidung für mich und mein Tennis zu sein."

Draper verpasst drei Turniere

Neben den Australian Open wird Draper den United Cup (2. bis 11. Januar) sowie das ATP-250-Event in Adelaide (12. bis 17. Januar) verpassen. Neue britische Nummer eins beim United Cup wird Billy Harris sein,

Draper, der sich im Hinblick auf die Australian Open zuletzt noch optimistisch gegeben hatte, gewann im März in Indian Wells seinen ersten Masters-Titel. Zwischenzeitlich rückte der Brite bis auf Platz vier der Weltrangliste vor.