Nächster Rekord: Novak Djokovic schließt zu Roger Federer und Feliciano Lopez auf

Novak Djokovic wird bei den Australian Open 2026 zum 81. Mal im Hauptfeld eines Grand-Slams-Turniers aufschlagen. Damit schließt der Serbe zu den beiden Rekordhaltern Roger Federer und Feliciano Lopez auf.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.12.2025, 14:05 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic krallt sich den nächsten Rekord

Geht es nicht mit dem Teufel zu, wird Novak Djokovic schon bald Inhaber des nächsten Rekords sein. Laut dem renommierten Datenanbieter "Opta" wird der Serbe bei den kommenden Australian Open zum 81. Mal im Hauptfeld eines Grand-Slams-Turniers aufschlagen und damit die Bestmarke von Roger Federer und Feliciano Lopez einstellen.

Schon bei den French Open in Paris könnte Djokovic dann zum alleinigen Rekordhalter bei den Herren aufsteigen. Gefahr von hinten droht aktuell nicht: Federer und Lopez sowie der viertplatzierte Richard Gasquet (75) haben ihre Karrieren bereits beendet, der auf Position fünf liegende Stan Wawrinka (74) wird dies nach der kommenden Saison tun.

Djokovic hat noch lange nicht genug

Djokovic hingegen hat im Herbst seiner Karriere noch einiges vor. Zuletzt hatte der langjährige Weltranglistenerste angekündigt, seine Laufbahn erst nach den Olympischen Spielen 2028 beenden zu wollen. Dann wäre der Serbe 41 Jahre alt.

Die Saison 2026 wird Djokovic beim ATP-250-Turnier in Adelaide eröffnen, ehe es zu den Australian Open geht. In Melbourne peilt der Rekordsieger seinen elften Turniersieg an. Im Vorjahr musste der 24-fache Grand-Slam-Sieger im Halbfinale gegen den Deutschen Alexander Zverev aufgeben.