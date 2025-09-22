Jannik Sinner hat einen neuen Physiotherapeuten

Jannik Sinner hat offenbar einen Neuzugang in seinem Team: Alejandro Resnicoff soll den Weltranglisten-Zweiten künftig als Physiotherapeut begleiten.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 22.09.2025, 22:23 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner, Alejandro Resnicoff

Das berichten mehrere italienische Tennismedien.

Ab der Asien-Tour soll Resnicoff fest im Team von Sinner sein. Sinner wird hier bei den Turnieren in Peking (ab 25. September) und beim Masters-Event in Shanghai starten. Resnicoff war dieser Tage auch in Mailand dabei, als Sinner seine Stiftung vorstellte.

Sinner hatte sich vorm Wimbledonturnier von Physiotherapeut Marco Panichi und Athletiktrainer Ulises Badio getrennt. Er holte dann Fitnesscoach Umberto Ferrara zurück, den er nach seiner Doping-Affäre entlassen hatte.

Resnicoff war bislang Teil des Physiotherapeuten-Teams, das die ATP auf ihren Turnieren den Spielern zur Verfügung stellt. Er hatte Sinner zuletzt schon beim Wimbledonturnier behandelt, als er nach einem Sturz Probleme am Ellenbogen hatte, ebenso im Vorjahr bei den US Open, als das rechte Handgelenk angeschlagen war.