Jasmine Paolini liefert einen endgültigen Beweis

Jasmine Paolini steht mit dem Halbfinalduell beim WTA 1000er-Turnier gegen Aryna Sabalenka eine große Prüfung bevor. Doch schon der Einzug in die Runde der letzten vier Spielerinnen könnte ausreichen, um die Saison der Italienerin so richtig in Schwung zu bringen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.03.2025, 17:47 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jasmine Paolini steht erstmals in diesem Jahr in einem Halbfinale.

Für Jasmine Paolini hat sich die Reise nach Miami in diesem Jahr bereits gelohnt. Mit dem Halbfinaleinzug stößt die Italienerin so weit wie nie zuvor in die zweite Woche beim 1000er-Event vor. Auch in der aktuellen Saison ist der Erfolg das beste Ergebnis, nachdem es bei keinem der großen Events in diesem Kalenderjahr über das Achtelfinale hinausging.

Die 29-Jährige erreichte im letzten Jahr zwei Endspiele bei Grand Slams und kletterte überraschend in die Top Ten. Die durchschnittlichen Ergebnisse in den letzten drei Monaten ließen Zweifel aufkommen, ob sich die herausragende Saison aus dem Vorjahr wiederholen kann.

Jasmine Paolini hat zwei Major-Endspiel zu verteidigen

„Ich finde, dass ich keine schlechte Saison spiele. Mir fehlten einfach bisher die Resultate“, sagte Jasmine Paolini in Miami zur ihrer aktuellen Situation. Die Weltranglistensiebte festigt mit dem Abschneiden in dieser Woche vorerst ihre Topposition. In Paris und Wimbledon hat die Aufsteigerin der letzten zwölf Monate dann viele Punkte zu verteidigen.

Das Polster bei den Major-Events beträgt 2400 Punkte. Eine Wiederholung der beiden Endspielteilnahmen von Jasmine Paolini wäre ein kleines Tenniswunder, zu dicht liegt die Weltspitze bei den Frauen beieinander. Umso wichtiger sind zusätzliche Punkte im Miami. Vielleicht auch ein Anfang für die Wiederholung der Fabelsaison 2024. In Miami wartet im Halbfinale zum möglichen Auftakt die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka.

Damen-Einzel-Tableau in Miami