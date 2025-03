Jasmine Paolini trennt sich von Langzeitcoach Renzo Furlan

Die Weltranglistensechste Jasmine Paolini hat am Montag die Trennung von ihrem Langzeitcoach Renzo Furlan bekanntgegeben.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 31.03.2025, 20:04 Uhr

© Getty Images Jasmine Paolini geht neue Wege

Nach zehn gemeinsamen Jahren ist Schluss: Wie sie am Montag via Social Media mitteilte, hat sich Jasmine Paolini von ihrem Langzeitcoach Renzo Furlan getrennt. “Renzo war ein so wichtiger Teil meiner Entwicklung, sowohl als Spieler als auch als Mensch”, schrieb die Italienerin, die unter Furlan den Sprung in die Weltspitze schaffte, auf Instagram.

Paolini stand im vergangenen Jahr sowohl bei den French Open als auch in Wimbledon im Finale und erreichte Ende Oktober mit Position vier ihr Karrierehoch. Außerdem gewann die nunmehr 29-Jährige mit Italien den Billie Jean King Cup und an der Seite von Sara Errani Olympia-Gold im Doppel.

Angesichts Paolinis zahlreicher Erfolge wurde Furlan am Jahresende wenig überraschend als bester WTA-Coach der Saison 2024 ausgezeichnet. Der Start in die aktuelle Spielzeit verlief für die Italienerin dann etwas schleppend, zuletzt erreichte sie beim WTA-1000-Turnier in Miami aber das Halbfinale. Dadurch verbessert sich Paolini in der Weltrangliste auf Platz sechs.

Konkreten Grund für die Trennung von Furlan nannte Paolini am Montag keinen, vielmehr äußerte sie ihre Wertschätzung für den 54-Jährigen: “Ich bin wirklich dankbar für die Zeit, die Energie und die Opfer, die er für mich gebracht hat, oft weit weg von zu Hause und seiner Familie. Ich habe so viel Respekt und Wertschätzung für ihn.” Wer Furlan folgen soll, gab Paolini nicht bekannt. Italienischen Medienberichten zufolge gilt Errani als heiße Kandidatin auf den vakanten Posten.